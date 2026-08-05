Una a una, las multas que están cerca de los 3 millones de pesos.

Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.

En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.

Otras faltas graves que superan los $2 millones

El catálogo de contravenciones de costo elevado abarca asimismo incumplimientos de índole administrativa y operativa de alta trascendencia para la seguridad vial cotidiana. Estas faltan tienen como sanción mínima montos de $681.300 y pueden llegar a topes estipulados de $2.271.000.

Circulación sin la Verificación Técnica Vehicular aprobada o al día

Transitar en contramano o por zonas no habilitadas como la banquina

Realizar giros indebidos a la izquierda en avenidas

Manejar sin contar con la licencia habilitante o siendo menor de edad

Circular sin la póliza de seguro obligatorio en plena vigencia

En tanto, hay faltas consideradas menores que mantienen penas económicas mucho más bajas, de entre $113.500 y $227.100. Entre ellas figuran no utilizar el cinturón de seguridad, estacionar en sitios prohibidos, no tener el seguro obligatorio y carecer de patente o tenerla adulterada.