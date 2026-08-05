Una a una, las multas que están cerca de los 3 millones de pesos
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó este mes el nuevo esquema sancionatorio que rige en las calles y rutas del territorio provincial durante el período vigente. La medida responde a la actualización periódica del cuadro tarifario de multas de tránsito, el cual se encuentra vinculado de manera directa con las variaciones registradas en el precio de venta al público de los combustibles de mayor octanaje.
En el escenario actual, muchos usuarios desconocen que ciertos descuidos habituales o maniobras imprudentes en la vía pública pueden derivar en expedientes contravencionales con valores de varios dígitos. Conocer el desglose puntual de los montos resulta indispensable para tomar dimensión sobre las faltas que los organismos de fiscalización buscan erradicar de forma prioritaria en los controles vehiculares desplegados.
Las multas de tránsito más costosas en las rutas de la Provincia
Las infracciones más costosas de julio de 2026 están vinculadas principalmente a aquellas maniobras que representan un mayor peligro para la circulación y pueden provocar accidentes graves.
En ambas jurisdicciones, la multas más alta corresponde al exceso de velocidad. La sanción puede ir desde $340.650 hasta $2.271.000 en el territorio bonaerense y en CABA desde $379.996 hasta $3.799.960. También alcanzan los valores máximos manejar con efectos del alcohol o estupefacientes, con multas de entre $454.200 y $2.271.000 en la provincia y los $284.997 y $1.424.985 en la ciudad porteña.
Otra de las sanciones más elevadas en el gobierno de Axel Kicillof corresponde a circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. En estos casos, la multa puede ubicarse entre $681.300 y $2.271.000, ya que la falta implica que el vehículo no cuenta con la revisión obligatoria que certifica sus condiciones mecánicas de seguridad.
Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.
En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.
Otras faltas graves que superan los $2 millones
El catálogo de contravenciones de costo elevado abarca asimismo incumplimientos de índole administrativa y operativa de alta trascendencia para la seguridad vial cotidiana. Estas faltan tienen como sanción mínima montos de $681.300 y pueden llegar a topes estipulados de $2.271.000.
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Circulación sin la Verificación Técnica Vehicular aprobada o al día
Transitar en contramano o por zonas no habilitadas como la banquina
Realizar giros indebidos a la izquierda en avenidas
Manejar sin contar con la licencia habilitante o siendo menor de edad
Circular sin la póliza de seguro obligatorio en plena vigencia
En tanto, hay faltas consideradas menores que mantienen penas económicas mucho más bajas, de entre $113.500 y $227.100. Entre ellas figuran no utilizar el cinturón de seguridad, estacionar en sitios prohibidos, no tener el seguro obligatorio y carecer de patente o tenerla adulterada.
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