Aumentaron las multas: cuánto puede costarte manejar sin cinturón de seguridad

De cuánto es la multa por conducir sin cinturón de seguridad

Por ejemplo, no usar cinturón de seguridad en los autos, camiones o camionetas, implica una multa de 300 Unidades Fijas (UF), es decir unos $96.300.

Transitar sin seguro implica una sanción de 100 UF, es decir $32.100, al igual que no tener la Revisión Técnica Vehicular o no tener prendidas las luces bajas. Manejar sin tener el matafuego o tenerlo vencido, no tener balizas o transitar sin chapa patente, implica una multa es de $16.050.

El precio de las infracciones más graves en Jujuy

Las multas más caras son por conducir en estado de intoxicación que eleva la sanción a 1000 UF, es decir $321.000, monto idéntico a negarse a realizar el test de alcoholemia. Otro multa onerosa es por no llevar los dispositivo de seguridad para menores, que llega a 48.150 pesos.

