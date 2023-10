Cuándo prescriben las multas de tránsito

Una persona que desea vender su auto o sacar o renovar la licencia de conducir deberá tener todas las multas pagadas, sino la ley puede impedir el procedimiento. Sin embargo, las multas no son eternas y tal como lo dispone la Ley de Tránsito, las deudas pueden extinguirse pasado un plazo determinado en el caso de que el acreedor no la reclame. Las multas no se pueden borrar, estas pueden ser pagadas, canceladas ante una defensa del infractor o prescriptas. A continuación te contamos todas las opciones.