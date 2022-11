Quién es el hincha argentino que está hace un mes en Qatar

Con carpa y un presupuesto de 1.000 euros, el muchacho espera la oportunidad para conocer en persona a los jugadores, sobre todo a los que salieron de River.

El factor "millonario" no es menor: Lucas quiere lograr el autógrafo de Julián Álvarez para regalárselo a un amigo de Esquel que fue operado de un tumor en la cabeza hace un par de meses. El joven ya contactó al futbolista pero espera que si está físicamente en la misma ciudad será más sencillo conseguir el souvenir perfecto de Qatar 2022.

"Hace seis meses le escribo dos o tres mensajes. Vamos a ver si se puede. Le mandaba fotos, lo arrobaba. Lo fui a ver cuando jugaron Manchester City-Barcelona, estuve ahí en la cancha. Mi amigo Ignacio está bien y todos los días le digo 'esperame'. Está en Esquel", precisó el muchacho.

Mientras tanto, Lucas duerne en los patios de familias en Doha, porque "comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro", según explicó. A un mes de haber llegado a Qatar el muchacho de Chubut aprendió cómo manejarse con las autoridades y costumbres locales.

"Me tenía que mover cuando oscurecía. Se hacía de noche y me iba a dormir una o dos horas. Después me iba a los shopping o las casas de comidas de 24 horas para dormir un poco, cargar el celular, el tema de Internet. Me voy moviendo para no llamarle la atención a la Policía. Levanto, descanso un poco, cargo el celular y salgo para otro lado", relató.

Su sueño mundialista empezó con una explosión hogareña cuando su novia lo dejó y él aprovechó la camioneta que había heredado de su abuelo, no para salir de viaje en ella sino para contar con fondos.

"La vendí, ya no me importaba nada. Arranque en caliente porque decía ‘no quería estar más acá’. Vine por todo lo que representa Scaloni, Leo (Messi), y también por mi amigo", sentenció.

El periplo fue arduo: salió de Chubut en agosto, hizo escala en Perú, llegó a España, hizo Madrid y Barcelona, pasó a París, Turquía y el 7 de septiembre llegó a Qatar. En el medio perdió tres vuelos y sigue buscando entradas para los partidos de Argentina, y el saludo de Julián Álvarez.

"Por favor Julián. Es una promesa que tengo que cumplir. Ya la mitad del camino está logrado, pero me falta eso. Y esta (señala el brazo derecho) está para la firma de Leo. Conseguí un tatuador acá así que lo hacemos en vivo. Que me firme y le mandamos tinta ahí", expresó ante las cámaras de televisión.