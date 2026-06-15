Murió Angelina Caterino de Castro, abuela de la nieta recuperada 117

A pesar de las décadas de reclamos, marchas y presentaciones judiciales, nunca volvió a tener noticias sobre el paradero de su hija Gladys.

El emotivo encuentro de Angelina Caterino de Castro con la nieta 117

La perseverancia de Angelina tuvo su recompensa más esperada en agosto de 2015, cuando la búsqueda dio un giro histórico. Gracias al trabajo de Abuelas y a los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se confirmó la verdadera identidad de Claudia, su nieta nacida en cautiverio.

El reencuentro con la nieta recuperada número 117 le dio sentido a casi cuarenta años de esfuerzo y caminatas. Por este motivo, la institución que integró hasta sus últimos días cerró su dedicatoria cobijando a sus seres queridos en este difícil momento: "Abrazamos en este momento a Claudia y a toda la familia. ¡Hasta siempre, querida Angelina!".