Murió Angelina Caterino de Castro, abuela de la nieta recuperada 117
La histórica militante de Abuelas de Plaza de Mayo falleció el pasado viernes a los 91 años en Mendoza.
Mendoza despide a Angelina Caterino de Castro, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos de la provincia, quien falleció a los 91 años. Desde las redes oficiales de Abuelas de Plaza de Mayo compartieron un sentido mensaje para homenajear a quien fuera la abuela de Claudia, la nieta restituida número 117.
El fallecimiento de la histórica militante se produjo el pasado viernes, generando una profunda tristeza en los organismos de derechos humanos a nivel nacional. A través de sus canales oficiales, la organización emitió un comunicado para expresar su dolor.
"Abuelas de Plaza de Mayo despide con enorme tristeza a la querida Angelina Caterino de Castro, Abuela de nuestra nieta mendocina y miembro de la Comisión Directiva", expresaron desde la organización.
La historia de Angelina Caterino de Castro
La larga trayectoria de lucha de Angelina comenzó a raíz de un doloroso quiebre familiar el 9 de diciembre de 1977. Ese día, su hija menor, Gladys Castro, quien cursaba un embarazo, fue secuestrada y desaparecida junto a su compañero en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza.
Ante la falta de respuestas estatales, Angelina y su esposo, Walter Castro, iniciaron una incesante búsqueda. Al igual que muchas otras madres y abuelas mendocinas que compartían el mismo drama, Angelina comenzó a marchar de manera ininterrumpida todos los jueves en la Plaza San Martín.
A pesar de las décadas de reclamos, marchas y presentaciones judiciales, nunca volvió a tener noticias sobre el paradero de su hija Gladys.
El emotivo encuentro de Angelina Caterino de Castro con la nieta 117
La perseverancia de Angelina tuvo su recompensa más esperada en agosto de 2015, cuando la búsqueda dio un giro histórico. Gracias al trabajo de Abuelas y a los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se confirmó la verdadera identidad de Claudia, su nieta nacida en cautiverio.
El reencuentro con la nieta recuperada número 117 le dio sentido a casi cuarenta años de esfuerzo y caminatas. Por este motivo, la institución que integró hasta sus últimos días cerró su dedicatoria cobijando a sus seres queridos en este difícil momento: "Abrazamos en este momento a Claudia y a toda la familia. ¡Hasta siempre, querida Angelina!".
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