Murió Daniel Fernández Strauch, sobreviviente de la tragedia de los Andes

“Con una sensación agridulce. Tristeza porque se acaba de ir al cielo Daniel Fernández Strauch un hermano de la Montaña y alegría por la familia maravillosa que dejó y porque al final no sufrió. Te vamos a extrañar Daniel, Papo como le decían todos”, escribió Zerbino en sus redes sociales.

Daniel Fernández Strauch

Más tarde, Zerbino recordó a Strauchh como “un amigo entrañable, un gran padre y un gran abuelo”. “En la cordillera fue un baluarte. Gran amigo, siempre positivo. Como era de los más viejitos ponía paz y tranquilidad”, dijo en diálogo con la Agencia EFE, sobre los más de 70 días que estuvieron en la cordillera.

Juan Antonio Bayona, director de la película "La sociedad de la nieve", también publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió una de las últimas fotos que se tomó con Strauch en octubre, en Montevideo. “Me dio tiempo a estar con él un viaje más”, expresó sobre aquel encuentro.

"Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante”, pronunció el director de cine.

A su vez, recordó: "¡Qué humanidad tenía! En la montaña le tocó asumir un papel muy difícil —¡como si hubiese habido uno fácil! —, y lo hizo porque alguien tenía que hacerlo”.

“Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña”, escribió Bayona y cerró: “Descansa en paz, amigo”.

El equipo del club de rugby Old Christians de Uruguay se dirigía rumbo a Chile cuando se el avión en el que viajaban se estrelló en la Cordillera de Los Andes.

Por el accidente aéreo, de los 40 pasajeros, 13 murieron en el acto, mientras que otros fallecieron a lo largo de los 72 días que estuvieron varados en medio de la nieve a causa de las heridas, la falta de alimentos, el frío extremo y un alud.

Del total de pasajeros, solo 16 lograron sobrevivir: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, José Luis Inciarte, Javier Methol, Roy Harley, Álvaro Mangino, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Fernández y Alfredo Delgado.

Fueron rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre.

