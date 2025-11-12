Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández
La mascota que acompañó al expresidente durante su gestión en Olivos falleció este miércoles tras varios meses de complicaciones de salud. El exmandatario lo despidió con un emotivo mensaje.
El expresidente Alberto Fernández anunció este miércoles y con gran pesar el fallecimiento de su perro, Dylan, quien se convirtió en una figura conocida durante los cuatro años de su mandato en la Quinta de Olivos, y que había enfrentado complicaciones de salud en los últimos meses.
Dylan, un perro de raza collie, residía junto a Fernández en Puerto Madero. Testigos señalaron que en el último tiempo se lo veía con dificultades para desplazarse.
A través de su cuenta de Instagram, el expresidente le dedicó una emotiva carta de despedida, destacando la lealtad y el afecto incondicional de su compañero canino.
“Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió Fernández. “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”, completó.
Dylan había ganado notoriedad desde la campaña presidencial de Fernández, apareciendo asiduamente en las redes sociales del entonces candidato. Su presencia en la esfera pública quedó inmortalizada en la recordada fotografía de la "Fiesta de Olivos", tomada en julio de 2020 y difundida posteriormente, donde se lo ve en la escena central.
El mensaje de despedida del expresidente concluyó con una promesa de reencuentro. “Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, sentenció.
La popularidad de Dylan era tal que hasta tenía su propia cuenta de Instagram. Recientemente, desde allí había presentado a Lennon, la nueva mascota de Fernández.
"Hace mucho que no saben de mi!!! Ahora hablan de otros 'perros consejeros'. Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon", decía el mensaje lanzado semanas atrás. Al ser publicado en colaboración con la cuenta de su perro Dylan, muchos creyeron que era Alberto quien estuvo con complicaciones físicas, cuando en realidad se trataba de la mascota.
