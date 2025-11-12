Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El mensaje de despedida del expresidente concluyó con una promesa de reencuentro. “Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, sentenció.

La popularidad de Dylan era tal que hasta tenía su propia cuenta de Instagram. Recientemente, desde allí había presentado a Lennon, la nueva mascota de Fernández.

"Hace mucho que no saben de mi!!! Ahora hablan de otros 'perros consejeros'. Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon", decía el mensaje lanzado semanas atrás. Al ser publicado en colaboración con la cuenta de su perro Dylan, muchos creyeron que era Alberto quien estuvo con complicaciones físicas, cuando en realidad se trataba de la mascota.