Video: cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre el capot de un patrullero

Las imágenes audiovisuales descartan la hipótesis de un intento de suicidio o de una agresión directa ya que el hombre intentaba reincorporarse al balcón pero no pudo sostener el peso de su cuerpo con los brazos y cayó al vacío, golpeando contra otro balcón lo que casi genera una desgracia.

“El caso por el momento se investiga como caída de altura“, dijeron fuentes policiales a Infobae. Y agregaron: ”La persona herida, según los testimonios que se pudieron recabar incluido el de la pareja, presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“.

Respecto a si existió una discusión de pareja que trajo aparejada situaciones de violencia de género, las autoridades expresaron que “hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, si testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada“, informaron.

La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.

Equipos de emergencia, como efectivos en moto y una ambulancia del SIES, arribaron al sitio pocos minutos después. El hombre fue hallado consciente en la vereda, con heridas de diversa consideración, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanecía internado bajo observación.

La caída desde más de 15 metros (la altura estimada de un cuarto piso) generó temor entre testigos. Una vecina declaró: “Pensamos que el colectivo había chocado cuando nos asomamos por el balcón y no: enseguida vimos que había una persona en el piso”.