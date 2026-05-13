Video: cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre el capot de un patrullero
El episodio ocurrió en un edificio de Rosario, donde la Policía había llegado luego de un llamado por una fuerte discusión de pareja. El hombre perdió el equilibrio mientras intentaba desplazarse por el exterior.
La ciudad de Rosario fue escenario de un incidente de alto impacto cuando un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de Dorrego y Tucumán.
Según trascendió la víctima estaba discutiendo con su pareja que por razones que se desconocen terminó colgado el balcón, no pudo sostenerse y cayó sobre un patrullero de la Policía de Santa Fe que estaba estacionado frente al edificio. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, dijo una de las vecinas a Telefé Rosario.
Las personas que transitaban la zona, inicialmente creyeron presenciar un intento de robo, hasta que confirmaron que se trataba de un vecino del departamento 4C. El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 y provocó conmoción por la intensidad de la disputa, que motivó el llamado al 911 y la intervención policial.
Las imágenes audiovisuales descartan la hipótesis de un intento de suicidio o de una agresión directa ya que el hombre intentaba reincorporarse al balcón pero no pudo sostener el peso de su cuerpo con los brazos y cayó al vacío, golpeando contra otro balcón lo que casi genera una desgracia.
“El caso por el momento se investiga como caída de altura“, dijeron fuentes policiales a Infobae. Y agregaron: ”La persona herida, según los testimonios que se pudieron recabar incluido el de la pareja, presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“.
Respecto a si existió una discusión de pareja que trajo aparejada situaciones de violencia de género, las autoridades expresaron que “hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, si testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada“, informaron.
La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.
Equipos de emergencia, como efectivos en moto y una ambulancia del SIES, arribaron al sitio pocos minutos después. El hombre fue hallado consciente en la vereda, con heridas de diversa consideración, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanecía internado bajo observación.
La caída desde más de 15 metros (la altura estimada de un cuarto piso) generó temor entre testigos. Una vecina declaró: “Pensamos que el colectivo había chocado cuando nos asomamos por el balcón y no: enseguida vimos que había una persona en el piso”.
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