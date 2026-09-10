Qué significan las líneas rojas que la Ciudad de Buenos Aires tiene en sus calles
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicó el motivo detrás de las nuevas líneas rojas pintadas en las avenidas. Conocé cómo funcionará el TramBus.
Las recientes obras para la llegada del TramBus a la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a dejar una marca inconfundible sobre el asfalto. En distintos puntos del recorrido previsto para conectar Nueva Pompeya con Aeroparque, aparecieron sectores con líneas rojas que llamaron la atención de los conductores y peatones en la vía pública.
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El propósito del TramBus y los carriles exclusivos
Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura detallaron que el color elegido no es una casualidad. Este tono identifica tradicionalmente a los carriles exclusivos del transporte público y cumplirá una función visual clave para delimitar los subtramos a lo largo de los 20 kilómetros de la nueva traza.
El recorrido de la línea T1 contará con paradores específicos y semáforos coordinados para otorgarle prioridad de paso absoluta a las unidades. Según las estimaciones oficiales, este novedoso sistema buscará reducir los tiempos de viaje en un 40 por ciento, permitiendo que un trayecto de casi dos horas se complete en poco más de sesenta minutos.
La infraestructura será compartida con otras líneas de colectivos y la flota principal estará compuesta por vehículos cien por ciento eléctricos de gran autonomía. Se estima que, una vez finalizadas las obras y puestas en marcha durante noviembre, unas 50.000 personas por día utilizarán estos modernos transportes articulados en la Ciudad de Buenos Aires.
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