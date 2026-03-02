Patricia Bullrich festejó la liberación de Nahuel Gallo con un video épico pero se olvidó de la AFA

patricia bullrich nahuel gallo El video épico de Seguridad sobre el regreso de Nahuel Gallo, sin mención a la AFA

En medio de la escena cargada de emoción se pudo ver tanto a la senadora Patricia Bullrich como a su sucesora al frente del ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que no perdieron la oportunidad para capitalizar el momento ante las cámaras.

Horas más tarde la exministra de Seguridad de Javier Milei compartió a través de sus redes sociales un video cargado de épica con la música de los británicos de The Verve, "Bitter Sweet Symphony".

Y ni una palabra se dijo, aún, del Chiqui Tapia, la AFA y compañía.