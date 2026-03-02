Patricia Bullrich festejó la liberación de Nahuel Gallo con un video épico pero se olvidó de la AFA
El gendarme logró volver al país tras más de un año detenido en Venezuela, gracias a la diplomacia del fútbol y a la gestión menos pensada: la de AFA.
Después de 448 días de incertidumbre, Nahuel Gallo pisó este lunes suelo argentino y se reencontró con su mujer e hijo en el Aeropuerto de Ezeiza. El oficial de Gendarmería estuvo más de un año detenido de manera ilegal en Venezuela, pero volvió al país en un vuelo coordinado por la dirigencia de la AFA, no que Patricia Bullrich lo haya tenido en cuenta al publicar un video celebratorio del evento.
Ahí donde se estancaron Cancillería argentina y donde resultó flaca la amnistía de Delcy Rodríguez -actual titular del Poder Ejecutivo de Venezuela-, surgió el espacio para una jugada de diplomacia entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), lo que prueba una vez más que el deporte y la política se cruzan a menudo.
Por estos días el Gobierno de Javier Milei tiene en la mira al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que fue denunciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El dirigente y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, fueron citados a declaración indagatoria aunque por el momento no les tocará presentarse ante la Justicia.
Quizás por eso ni Javier Milei ni Patricia Bullrich quisieron saludar, agradecer o reconocer públicamente el rol que tuvo la AFA en la liberación y el traslado de Nahuel Gallo, pero el gendarme volvió en un vuelo privado gracias a los esfuerzos de ambas instituciones del fútbol.
Una vez en el Aeropuerto de Ezeiza Nahuel Gallo se reencontró con su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y el hijo de ambos, Víctor.
En medio de la escena cargada de emoción se pudo ver tanto a la senadora Patricia Bullrich como a su sucesora al frente del ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que no perdieron la oportunidad para capitalizar el momento ante las cámaras.
Horas más tarde la exministra de Seguridad de Javier Milei compartió a través de sus redes sociales un video cargado de épica con la música de los británicos de The Verve, "Bitter Sweet Symphony".
Y ni una palabra se dijo, aún, del Chiqui Tapia, la AFA y compañía.
