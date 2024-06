El hijo de Natacha Jaitt rompió el silencio por primera vez: qué dijo sobre su madre

Valentino le había pedido a su madre: “Fue así: había llegado a la casa de mi amigo, me dijo antes de salir ‘me voy a ir a trabajar, pasá la noche en la casa de Gonzalo y avisáme cuando llegues, no te olvides’".

“Me olvidé, no le avisé. En un momento, me fijo en el celular y me cagó a pedos: ‘Valentino me tenés que avisar, me preocupo’”, reveló Valentino. “Le pedí perdón y me respondió ‘Bueno, cuidáte, nos vemos mañana, te amo’”, lo despidió Natacha Jaitt en el último contacto que tuvieron.

hijo de Natacha Jaitt

El presente del hijo de Natacha Jaitt

“El duelo nunca lo completé porque es imposible completarlo. Tengo a todos mis amigos que tienen a sus padres y yo no tengo a los míos, está esa falta. Me pongo a llorar cuando veo que hay familias unidas”, reveló el hijo de Natacha Jaitt sobre momentos en los que se quiebra.

“Había chicos a quienes los padres les contaban lo que había en la tele, porque, claramente, hay de todo. Y esos repetían lo que decían los papás, entonces me decían cosas bárbaras”, explicó Valentino sobre cómo padeció la enorme trascendencia mediática de la muerte de su madre. “Dejaría todo por ver a mi mamá de nuevo. Porque la voz de las personas que ya no están es lo primero que se olvida”, indicó el hijo de Natacha Jaitt.