Naufragio en Río Negro: estaba jubilado, se embarcó por la crisis y desapareció

La búsqueda de Carvajal se extendió durante una semana e incluyó un importante despliegue de recursos marítimos y aéreos para dar con el maquinista. Además del rastrillaje en superficie, trabajaron zona equipos especializados para explorar el lecho marino, entre ellos un ROV con cámara y un sonar de barrido lateral.

Durante fin de semana pesado, las autoridades lograron ubicar al pesquero hundido a unos 109 metros de profundidad. Para ese entonces, el prefecto principal Fernando Rodríguez, jefe del servicio de tráfico marítimo, ya había advertido que las posibilidades de encontrar a Carvajal con vida eran nulas.

Tras el hallazgo del buque naufragado, las autoridades decidieron dar por cerrada la búsqueda activa. Por los testimonios de los demás tripulantes, se presume que el hombre se encontraría dentro del pesquero, según indicó el diario local Río Negro.

Autoridades indicaron que las tareas de una eventual recuperación del cuerpo son muy complejas debido a la distancia bajo en nivel del mar en la que se encuentra la embarcación, sumado a que no se cuenta con los elementos disponibles.