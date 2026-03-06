Naufragio en Río Negro: estaba jubilado, se embarcó por la crisis y desapareció
Roberto Carvajal era maquinista y no pudieron encontrar su cuerpo luego de que el pesquero en el que viajaba se hundiera en el Golfo San Matías.
Un barco pesquero se hundió frente a las costas de Río Negro y, tras una semana de búsqueda, dieron por finalizado el operativo para encontrar al único tripulante desaparecido. Se trata de un maquinista de 75 años que estaba jubilado, pero se había embarcado para trabajar por necesidad económica.
El naufragio se produjo en la noche del miércoles 25 de febrero en aguas del Golfo San Matías cuando dos embarcaciones navegaban en convoy desde el muelle de San Antonio Oeste con destino al puerto de Quequén. Durante el trayecto, el buque pesquero “Heleno A” sufrió un desperfecto y se hundió.
La otra embarcación logró dar aviso a las autoridades tras lo cual personal de Prefectura Naval Argentina activó inmediatamente el protocolo para casos de búsqueda y salvamento (SAR) con el fin de encontrar a los tripulantes.
Mediante el despliegue de guardacostas, helicópteros y aviones, sumado a la colaboración de otras embarcaciones que navegaban por la zona, lograron rescatar a cuatro marineros sanos y salvos, mientras que uno de los tripulantes permanecía desaparecido.
Se trata de Roberto Carvajal, un maquinista de 75 años que, aunque estaba jubilado, había vuelto a trabajar en el mar por necesidades económicas. Estaba casado y era padre de dos hijos, de 13 y 23 años.
La búsqueda de Carvajal se extendió durante una semana e incluyó un importante despliegue de recursos marítimos y aéreos para dar con el maquinista. Además del rastrillaje en superficie, trabajaron zona equipos especializados para explorar el lecho marino, entre ellos un ROV con cámara y un sonar de barrido lateral.
Durante fin de semana pesado, las autoridades lograron ubicar al pesquero hundido a unos 109 metros de profundidad. Para ese entonces, el prefecto principal Fernando Rodríguez, jefe del servicio de tráfico marítimo, ya había advertido que las posibilidades de encontrar a Carvajal con vida eran nulas.
Tras el hallazgo del buque naufragado, las autoridades decidieron dar por cerrada la búsqueda activa. Por los testimonios de los demás tripulantes, se presume que el hombre se encontraría dentro del pesquero, según indicó el diario local Río Negro.
Autoridades indicaron que las tareas de una eventual recuperación del cuerpo son muy complejas debido a la distancia bajo en nivel del mar en la que se encuentra la embarcación, sumado a que no se cuenta con los elementos disponibles.
