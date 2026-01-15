Ola de calor: rescatan a Puerto Madero a dos hombres que se descompensaron en un velero
Dos hombres sufrieron un golpe de calor mientras navegaban por el Río de la Plata, lo que les impidió pedir ayuda. Pero personas que circulaban por el lugar se dieron cuenta de la situación y avisaron al SAME.
Dos hombres fueron rescatados de un velero que navegaba a la deriva en aguas del Río de la Plata, cerca de Puerto Madero, luego de que se descompensaran y desvanecieran debido al intenso calor que hasta la tarde de este jueves azotó la zona.
Según trascendió, habrían sufrido un golpe de calor que hizo que se descompensaran y se desvanecieran, lo que les impidió pedir ayuda por cualquier medio, permaneciendo varias horas a la deriva.
Por suerte, varias personas que circulaban por el renombrado barrio porteño detectaron que los ocupantes del barco estaban inconscientes y dieron aviso al SAME, que asistió al lugar para socorrer a las víctimas cuyas identidades aun no se dieron a conocer.
Hasta donde se sabe, fueron retirados del velero y asistidos por los paramédicos en el lugar del hecho, recuperándose y quedando fuera de peligro, por lo que no necesitaron ser trasladados a un nosocomio.
NOTA EN DESARROLLO
