Navidad, mascotas y pirotecnia: cómo proteger a los animales usando música

Aunque es natural querer consolar a tu mascota, es importante no sobrecargarla con mimos y abrazos. Durante los ruidos fuertes, permitile que busque un lugar en el que se sienta cómodo y protegido, donde pueda estar tranquilo.

Deja suficiente alimento y agua fresca

Asegúrate de que tu mascota tenga acceso a agua fresca en todo momento, y deja suficiente alimento, aunque no lo coma de inmediato. No lo obligues a comer si no tiene ganas; los animales sabrán cuándo quieren alimentarse.