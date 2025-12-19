Neuquén investiga dos muertes vinculadas al consumo de cocaína presuntamente adulterada
En los últimos cinco días se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva.
La muerte de un hombre en una calle de la localidad de Plottier, en Neuquén, volvió a poner en alerta a las autoridades locales que abrieron una investigación para determinar los motivos de su deceso ante la presunción que pudiera tratarse de un nuevo caso de consumo de drogas en la provincia, donde en la última semana hubo dos muertos y un intoxicado grave por cocaína adulterada.
Todo sucedió en horas del mediodía del miércoles sobre la calle Río Colorado, en las inmediaciones del sector de Bardas Rojas, en Plottier.
De acuerdo con el relato de los vecinos, el hombre permaneció consciente durante varios minutos, reclamando ayuda, mientras algunos transeúntes y residentes del barrio intentaban resguardarlo del sol e intervenir con maniobras de asistencia. La llegada de la ambulancia se demoró considerablemente. “Mi hijo llamó a las 12:25, pero la ambulancia llegó 13:45. ¿Saben por qué llegó? Porque la policía llamó desesperadamente porque se estaba muriendo el hombre mientras le hacían RCP. Vino el SIEN y ya se encontraba fallecido”, indicó una vecina al medio Diariamente Plottier, relatando la angustia y el contexto de desamparo en el que se produjo la muerte.
Ante el alerta sanitaria por esta cuestión que rige en la provincia, fuentes citadas por los diarios de Neuquén señalaron que la fiscalía pidió una autopsia en forma urgente para determinar las causas del deceso y, en especial, para averiguar si estaba vinculada con el consumo de cocaína.
La forma repentina de la muerte de este hombre llevó a los investigadores a intentar determinar si tenía algún vínculo con los casos recientes de dos muertes repentinas de personas que habían consumido cocaína adulterada.
La muerte se investiga bajo la sospecha de que se haya tratado de otro caso de consumo de cocaína adulterada, una hipótesis a la que llegaron las autoridades tras registrar síntomas e historias clínicas que no se corresponden con los cuadros clásicos de intoxicación por esta droga. En los últimos días, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un comunicado de alerta dirigido a la población ante la posible circulación de sustancias cortadas con productos de alta toxicidad. La advertencia llegó luego de confirmarse dos muertes y un caso grave de hospitalización en terapia intensiva en la ciudad capital.
Por su parte, el Ministerio de Salud de La Pampa difundió un aviso preventivo basado en la gravedad de lo ocurrido en Neuquén, aunque hasta el momento “no se confirmaron casos locales”. Mediante un comunicado, recomendaron evitar el consumo de sustancias de origen ilícito y recomendó acudir de inmediato a hospitales y centros de salud frente a síntomas inesperados, como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas.
El caso también motivó la activación del Sistema de Alertas Tempranas, que articula información a nivel nacional sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas o complicaciones derivadas de sus consumos. Las investigaciones continúan orientadas a identificar la composición exacta de la droga adulterada, así como esclarecer el origen de los cuadros detectados. El Ministerio de Salud neuquino recordó la posibilidad de recibir atención y acompañamiento en cualquier hospital, centro de salud u unidad de salud mental, en procedimientos que garantizan confidencialidad y contención profesional tanto para consumidores como para su círculo afectivo.
Por el momento, las autoridades insisten en mantener la precaución y consultar de inmediato ante cualquier síntoma fuera de lo habitual vinculado al consumo de cocaína, mientras los equipos médicos y de seguridad avanzan con las pericias y controles en la región.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario