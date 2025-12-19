Neuquén investiga dos muertes vinculadas al consumo de cocaína presuntamente adulterada

Embed Precaución por cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital: En los últimos cinco días se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva. https://t.co/sYC25x1x7N — Neuquén Informa (@NeuquenInforma) December 16, 2025



La forma repentina de la muerte de este hombre llevó a los investigadores a intentar determinar si tenía algún vínculo con los casos recientes de dos muertes repentinas de personas que habían consumido cocaína adulterada.

La muerte se investiga bajo la sospecha de que se haya tratado de otro caso de consumo de cocaína adulterada, una hipótesis a la que llegaron las autoridades tras registrar síntomas e historias clínicas que no se corresponden con los cuadros clásicos de intoxicación por esta droga. En los últimos días, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un comunicado de alerta dirigido a la población ante la posible circulación de sustancias cortadas con productos de alta toxicidad. La advertencia llegó luego de confirmarse dos muertes y un caso grave de hospitalización en terapia intensiva en la ciudad capital.

Por su parte, el Ministerio de Salud de La Pampa difundió un aviso preventivo basado en la gravedad de lo ocurrido en Neuquén, aunque hasta el momento “no se confirmaron casos locales”. Mediante un comunicado, recomendaron evitar el consumo de sustancias de origen ilícito y recomendó acudir de inmediato a hospitales y centros de salud frente a síntomas inesperados, como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas.

El caso también motivó la activación del Sistema de Alertas Tempranas, que articula información a nivel nacional sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas o complicaciones derivadas de sus consumos. Las investigaciones continúan orientadas a identificar la composición exacta de la droga adulterada, así como esclarecer el origen de los cuadros detectados. El Ministerio de Salud neuquino recordó la posibilidad de recibir atención y acompañamiento en cualquier hospital, centro de salud u unidad de salud mental, en procedimientos que garantizan confidencialidad y contención profesional tanto para consumidores como para su círculo afectivo.

Por el momento, las autoridades insisten en mantener la precaución y consultar de inmediato ante cualquier síntoma fuera de lo habitual vinculado al consumo de cocaína, mientras los equipos médicos y de seguridad avanzan con las pericias y controles en la región.