Neuquén: llaman a una marcha a 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba

El 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado mientras participaba de una protesta docente en la zona de Arroyito, sobre la Ruta 22. Formaba parte de una movilización de más de un centenar de trabajadores de la educación que reclamaban mejoras salariales al gobierno provincial.

Durante la jornada, la Policía avanzó con una fuerte represión que incluyó balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Ante ese escenario, los manifestantes comenzaron a dispersarse: algunos buscaron resguardo en una estación de servicio cercana, mientras que otros emprendieron la retirada en dirección a Senillosa.

Fue en ese contexto de desconcentración cuando el efectivo José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala, lanzó una granada de gas lacrimógeno que impactó en el vehículo en el que se encontraba el docente.

El proyectil atravesó la ventanilla de un Fiat 147 y golpeó en la nuca de Fuentealba, provocándole heridas de extrema gravedad. El maestro falleció al día siguiente en el hospital provincial. Desde entonces, cada 4 de abril se llevan adelante distintas actividades en Neuquén para mantener viva su memoria.