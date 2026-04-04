Neuquén: llaman a una marcha a 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba
Habrá movilizaciones y una bicicleteada en distintos puntos de la provincia para mantener viva la memoria del docente.
Este sábado 4 de abril se cumplen 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba y, como ocurre cada año, en Neuquén se desarrollarán distintas actividades para recordarlo.
Desde el gremio ATEN provincia confirmaron una movilización, mientras que la seccional Capital organizará su ya habitual bicicleteada, que partirá desde Arroyito, el lugar donde el docente fue asesinado en 2007 durante una protesta.
El recorrido incluirá varias paradas: ATEN Senillosa, China Muerta, el ISFD N° 5 en Plottier, el aeropuerto y la ETON, hasta llegar al monumento a San Martín, donde se realizará la concentración central de la jornada.
Desde la organización detallaron que a las 11 se «cargarán las bicicletas» en ATEN Capital, ubicado en Roca 1831, y remarcaron que el uso de casco será obligatorio durante toda la actividad.
“A 19 años del asesinato de Carlos, te esperamos a las 19 en el Monumento a San Martín para marchar juntxs”, difundió ATEN en sus redes sociales. La convocatoria estuvo acompañada por un mensaje de la secretaria general Fany Mansilla, quien llamó a “seguir construyendo memoria”.
El 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado mientras participaba de una protesta docente en la zona de Arroyito, sobre la Ruta 22. Formaba parte de una movilización de más de un centenar de trabajadores de la educación que reclamaban mejoras salariales al gobierno provincial.
Durante la jornada, la Policía avanzó con una fuerte represión que incluyó balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Ante ese escenario, los manifestantes comenzaron a dispersarse: algunos buscaron resguardo en una estación de servicio cercana, mientras que otros emprendieron la retirada en dirección a Senillosa.
Fue en ese contexto de desconcentración cuando el efectivo José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala, lanzó una granada de gas lacrimógeno que impactó en el vehículo en el que se encontraba el docente.
El proyectil atravesó la ventanilla de un Fiat 147 y golpeó en la nuca de Fuentealba, provocándole heridas de extrema gravedad. El maestro falleció al día siguiente en el hospital provincial. Desde entonces, cada 4 de abril se llevan adelante distintas actividades en Neuquén para mantener viva su memoria.
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