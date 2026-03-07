Operativo de saturación en Balvanera: la Policía de la Ciudad incautó marihuana, cocaína y tusi

En paralelo, los efectivos labraron diez actas por distintas infracciones al Código Contravencional de la Ciudad, entre ellas oferta de sexo en la vía pública (Art. 97), exceso en los límites de habilitación comercial (Art. 100) y portación de armas no convencionales (Art.103).

El operativo incluyó controles vehiculares y de documentación realizados junto a personal de la Dirección General de Tránsito, con la identificación de 27 vehículos, de los cuales uno fue remitido por falta de seguro y licencia vencida.

operativo polical 2

Por otra parte, junto con la Agencia Gubernamental de Control y el Ministerio de Espacio Público, se inspeccionaron 11 comercios de la zona. Uno de los locales, un kiosco ubicado en la calle Jujuy al 100, fue clausurado por incumplimientos en materia de seguridad, mientras que en otro establecimiento sobre la calle La Rioja al 200 se repuso una faja de clausura que había sido dañada.

Finalmente, personal de la Red de Atención intervino con personas en situación de calle presentes en la zona, trasladando a cuatro de ellas a paradores del Gobierno de la Ciudad.