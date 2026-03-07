Operativo de saturación en Balvanera: la Policía de la Ciudad incautó marihuana, cocaína y tusi
La Policía de la Ciudad realizó un operativo de saturación en el barrio de Balvanera, que culminó con seis personas detenidas, el secuestro de estupefacientes y armas blancas y múltiples infracciones contravencionales.
El procedimiento estuvo coordinado por la Dirección Investigaciones Penales y Contravencionales, a través del Departamento Contravenciones y Faltas. El despliegue contó con brigadas contravencionales, personal de la División Antidrogas, efectivos motorizados, la División Perros con canes detectores de narcóticos y distintos organismos del Gobierno porteño.
Durante los operativos, realizado durante las noches del jueves 5 y viernes 6 de marzo, fueron detenidos cinco hombres, todos mayores de edad, por infracción a la Ley 23.737 de drogas, tras el secuestro de catorce envoltorios de marihuana, cinco de cocaína y uno de tusi. También se incautaron teléfonos celulares y dos cuchillos tipo tramontina.
Además, un sexto hombre, también mayor, fue detenido al establecerse que registraba tres pedidos de captura vigentes requeridos por un Tribunal Oral y dos juzgados y una mujer, de nacionalidad ecuatoriana fue notificada de su paradero a solicitud de la justicia.
En paralelo, los efectivos labraron diez actas por distintas infracciones al Código Contravencional de la Ciudad, entre ellas oferta de sexo en la vía pública (Art. 97), exceso en los límites de habilitación comercial (Art. 100) y portación de armas no convencionales (Art.103).
El operativo incluyó controles vehiculares y de documentación realizados junto a personal de la Dirección General de Tránsito, con la identificación de 27 vehículos, de los cuales uno fue remitido por falta de seguro y licencia vencida.
Por otra parte, junto con la Agencia Gubernamental de Control y el Ministerio de Espacio Público, se inspeccionaron 11 comercios de la zona. Uno de los locales, un kiosco ubicado en la calle Jujuy al 100, fue clausurado por incumplimientos en materia de seguridad, mientras que en otro establecimiento sobre la calle La Rioja al 200 se repuso una faja de clausura que había sido dañada.
Finalmente, personal de la Red de Atención intervino con personas en situación de calle presentes en la zona, trasladando a cuatro de ellas a paradores del Gobierno de la Ciudad.
