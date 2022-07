Neuquén: apuñaló a su hermano a la salida del boliche

Tras el ataque, que se detuvo porque la víctima logró subir la ventanilla, el agresor comenzó a tajear las cubiertas del auto, hasta que intervino personal de seguridad privada que presta servicio en el complejo, cuando escapó dejando en el lugar un cuchillo de 25 centímetros.

El comisario inspector Maximiliano Goñi, a cargo de la coordinación operativa la Dirección Seguridad Cutral Co, quien indicó que la víctima fue trasladada en un auto particular al hospital de Mediana complejidad de Cutral Co, donde recibió asistencia inmediata. Las lesiones sufridas fueron de gravedad, aunque llegó consciente al hospital y se negó a denunciar lo ocurrido.