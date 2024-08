Neuquén: un hombre prendió fuego a su hermana y a su sobrina por la herencia de una casa

Marcos Emilio Pereyra, marido de una de las víctimas, señaló que la agresión se produjo “por la herencia” de la casa en la que sucedió el hecho.

Todo comenzó cuando el yerno de una de las víctimas estaba lavando el auto en la vereda y, en un momento dado, el agresor salió de la casa en disputa y mojó el vehículo con una manguera, lo que desencadenó en una discusión, según informó LMNeuquen. Tras esto, el hombre volvió a ingresar a la vivienda, agarró un bidón con combustible y se lo echó encima a su hermana y a su sobrina.

Vecinos del barrio aseguraron que los problemas en la familia eran de larga data y que la policía había intervenido en reiteradas ocasiones. Incluso, otra mujer se ofreció como testigo para relatar ante las autoridades policiales y judiciales “todas las veces que (el detenido) golpeó a su hermana". Expresó además su deseo de que el hombre “no vuelva mas al barrio”.

Tras el dramático episodio, una de las víctimas fue trasladaba en un auto particular hasta el hospital Bouquet Roldán, mientras que la segunda fue derivada en una ambulancia hasta el hospital provincial de Neuquén DR. Castro Rendón, donde se encuentra internada.

"Está estable, sedada. Pero tiene quemaduras en el cuello, en el abdomen, parte del rostro y los brazos", informaron los médicos respecto de la mujer que fue derivada al hospital de mayor complejidad de la provincia.

Por su parte, Pereyra, que al momento del hecho no se encontraba presente, hasta ayer la tarde no había podido comunicarse con su esposa: "No sé cómo está mi mujer... La llamé y le mandé mensajes, pero no contesta", declaró con preocupación.

Fuentes judiciales informaron que, pese a la gravedad de las heridas sufridas por las dos mujeres, "en principio, no implicarían riesgo de vida". En tanto, los médicos remarcaron que ambas víctimas se encontraban con "pronóstico reservado".