Ni Una Menos: autorizan a docentes y estudiantes de Córdoba a retirarse de la escuela para ir a la marcha

marcha cordoba ivana gentileza la voz.png Gentileza La Voz

Representantes de la UEPC también pidieron al gobierno provincial que el miércoles se hagan en escuelas y centros educativos actividades de reflexión y concientización sobre la prevención de la violencia de género, y abogaron por la restitución de las jornadas "Educar en Igualdad".

Esas jornadas están contempladas en la Ley Nacional 27.234 para que se celebren al menos una vez al año en los niveles primario, secundario y terciario, tanto en instituciones educativas del ámbito privado como en las públicas.

Pero docentes y directivos de Córdoba reclamaron que las jornadas sobre igualdad de género y prevención de la violencia de género no se limiten a una sola vez al año.