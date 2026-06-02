Ni Una Menos: autorizan a docentes y estudiantes de Córdoba a retirarse de la escuela para ir a la marcha
La jornada educativa se verá reducida el miércoles 3 de junio en Córdoba por la participación de docentes y estudiantes en la marcha de Ni Una Menos.
El Ministerio de Educación de Córdoba autorizó este martes a docentes y estudiantes de toda la provincia a terminar temprano sus jornadas para poder participar de la marcha convocada por el colectivo feminista Ni Una Menos. La medida llega en días en que la Justicia investiga el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.
Hace más de una década fue otro femicidio cometido contra una adolescente, el de Chiara Páez, en Santa Fe, el que despertó la indignación colectiva y motivó a varias organizaciones feministas a convocar a una marcha para el 3 de junio en distintos puntos del país.
Este año el femicidio de Agostina Vega en Córdoba renovó el impulso original de la protesta y este martes las autoridades de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llegaron a un acuerdo para que adolescentes y docentes puedan sumarse a la protesta colectiva el miércoles a partir de las 16.
La medida ser aplicada en todos los niveles de enseñanza según el acuerdo entre la Junta Ejecutiva Central de UEPC y el secretario de Educación de la Provincia, Luis Franchi, informó el sitio La Voz.
Representantes de la UEPC también pidieron al gobierno provincial que el miércoles se hagan en escuelas y centros educativos actividades de reflexión y concientización sobre la prevención de la violencia de género, y abogaron por la restitución de las jornadas "Educar en Igualdad".
Esas jornadas están contempladas en la Ley Nacional 27.234 para que se celebren al menos una vez al año en los niveles primario, secundario y terciario, tanto en instituciones educativas del ámbito privado como en las públicas.
Pero docentes y directivos de Córdoba reclamaron que las jornadas sobre igualdad de género y prevención de la violencia de género no se limiten a una sola vez al año.
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