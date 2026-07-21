Atraparon a un sospechoso por el robo a un famoso cantante en Nordelta
Bruno Ragone fue víctima de una entradora en su hogar y, luego meses de investigación, la policía encontró a uno de los culpables en Córdoba. Los detalles.
En el marco de las tareas operativas realizadas por la Policía Bonaerense, las autoridades lograron aprehender a un hombre de 44 años señalado por el asalto a Bruno Ragone, integrante de Destino San Javier.
El episodio delictivo tuvo lugar el pasado 13 de junio en la vivienda que el artista posee dentro del barrio privado Las Tipas, ubicado en la zona de Nordelta.
Durante aquel hecho, una banda conformada por tres delincuentes irrumpió en la propiedad a las 21:33 y se retiró del perímetro a las 21:56 llevando consigo una mochila que contenía u$s6.500 dólares. Toda la secuencia dentro del inmueble del cantante demandó apenas 23 minutos, un tiempo que llamó la atención de las fuerzas de seguridad debido a los estrictos dispositivos de protección que posee el predio.
El barrio cerrado cuenta con un sistema integral que incluye alarmas, sensores de movimiento y personal de seguridad privada. A pesar de estas medidas, los ladrones concretaron el ingreso. Sobre esta maniobra, un vocero vinculado a la causa señaló ante Infobae que los sospechosos "se mandaron igual".
Para escapar del predio, la organización delictiva utilizó dos automóviles que aguardaban del otro lado del cerco perimetral: un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo. En ambos autos, los involucrados emprendieron la fuga con destino a la provincia de Córdoba.
Tras las tareas de inteligencia correspondientes, los efectivos policiales concretaron el arresto del imputado, identificado como Cristian Ismael Luján, en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa. Durante el operativo, los uniformados incautaron el automóvil Volkswagen Polo utilizado en el escape junto a una suma cercana a los $5.000.000 en moneda nacional.
Las características del aprehendido sorprendieron a los encargados del caso, dado que el hombre registra un historial de 14 empleos formales en el sistema laboral. Asimismo, el vehículo incautado por la fuerza policial figura registrado a su nombre y cuenta con una sanción por exceso de velocidad labrada en la localidad de Bahía Blanca.
A partir de los elementos recolectados, la Justicia le imputa al detenido la presunta participación en otros dos robos a urbanizaciones privadas, los cuales habrían sido cometidos durante la noche del 20 de abril de 2025. Mientras tanto, las autoridades continúan con los procedimientos para dar con el paradero de los otros dos integrantes de la banda que participaron del asalto al músico.
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