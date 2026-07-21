Atraparon a un sospechoso por el robo a un famoso cantante en Nordelta

Tras las tareas de inteligencia correspondientes, los efectivos policiales concretaron el arresto del imputado, identificado como Cristian Ismael Luján, en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa. Durante el operativo, los uniformados incautaron el automóvil Volkswagen Polo utilizado en el escape junto a una suma cercana a los $5.000.000 en moneda nacional.

Las características del aprehendido sorprendieron a los encargados del caso, dado que el hombre registra un historial de 14 empleos formales en el sistema laboral. Asimismo, el vehículo incautado por la fuerza policial figura registrado a su nombre y cuenta con una sanción por exceso de velocidad labrada en la localidad de Bahía Blanca.

A partir de los elementos recolectados, la Justicia le imputa al detenido la presunta participación en otros dos robos a urbanizaciones privadas, los cuales habrían sido cometidos durante la noche del 20 de abril de 2025. Mientras tanto, las autoridades continúan con los procedimientos para dar con el paradero de los otros dos integrantes de la banda que participaron del asalto al músico.