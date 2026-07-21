Femicidio en Córdoba: el acusado atacó a su madre hace años, pero ella no lo denunció "por lástima"

La mujer no quiso revelar su nombre a los medios, pero reconoció: "Cuando estaba en la casa de mi hermano me destrozó toda la cara".

"Después no lo denuncié porque me dio lástima, porque era mi hijo, pero tendría que haberlo denunciado", reconoció esta semana, con el femicidio de su sobrina ya consumado.

"Mi hermana vivió un infierno con ellos dos", aseguró la mujer en referencia a la violencia de su hijo contra Gómez y Palacios, que tenía en su casa a la pareja y a sus dos hijas.

Las autoridades trabajando en la casa donde ocurrió el crimen en Córdoba. Foto: El Doce.

"Cobraba mi hermana y vivían violentándose todo el tiempo. Tomaban y se violentaban los dos", convino la madre de Baudraco.

La mujer explicó que su hijo "se juntó con Rocío, primero estaban bien, después tuvo la nena y con el tiempo le empezó a pegar y ella no hacía nada, no denunciaba".

El hombre "tenía restricción contra ella y mi hermana, y él iba igual porque ella lo corría y después lo llamaba de nuevo", agregó.

"Le dije a mi hermana: 'correlo y andá a la Policía a denunciarlo porque él no puede estar ahí'", recordó la madre del acusado por el femicidio en Santa María de Punilla.

"Me duele por las nenas que se quedaron sin la madre", agregó la mujer tras ver el resultado de las elecciones de vida de su hijo.