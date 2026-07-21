Femicidio en Córdoba: el acusado atacó a su madre hace años, pero ella no lo denunció "por lástima"
"Me destrozó toda la cara", remarcó la madre de Maximiliano Baudraco, el hombre acusado de matar a su expareja, Rocío Gómez, en Santa María de Punilla.
La madre de Maximiliano Baudraco, el hombre acusado por el femicidio de Rocío Gómez en Santa María de Punilla, Córdoba, reveló esta semana que su hijo tiene un pasado repleto de instancias de violencia de género y adicción, al punto que ella misma fue una de sus primeras víctimas: "Me destrozó toda la cara", relató.
Baudraco, de 40 años, está detenido por el femicidio de Gómez, a quien mató de una cuchillada el lunes a la madrugada, en la misma casa que alguna vez compartió con ella y sus hijas en común.
Pero en 2025 la Justicia de Córdoba lo había condenado a dos años y dos meses de prisión por hechos vinculados a la violencia de género perpetrados en 2023 contra su tía, Miriam Noemí Palacios, quien además era la madre de Rocío Gómez.
Para ese momento el hombre había dejado un tendal de víctimas dentro de su propia familia, tanto en el tiempo que vivió con su tía y prima como cuando vivió con su propia madre.
"Después de mucho tiempo me conoció y vino a vivir conmigo. Se ve que se desquitó porque no estuve con él... no sé qué habrá pasado con ese chico", agregó la madre de Baudraco en diálogo con El Doce, de Córdoba.
La mujer no quiso revelar su nombre a los medios, pero reconoció: "Cuando estaba en la casa de mi hermano me destrozó toda la cara".
"Después no lo denuncié porque me dio lástima, porque era mi hijo, pero tendría que haberlo denunciado", reconoció esta semana, con el femicidio de su sobrina ya consumado.
"Mi hermana vivió un infierno con ellos dos", aseguró la mujer en referencia a la violencia de su hijo contra Gómez y Palacios, que tenía en su casa a la pareja y a sus dos hijas.
"Cobraba mi hermana y vivían violentándose todo el tiempo. Tomaban y se violentaban los dos", convino la madre de Baudraco.
La mujer explicó que su hijo "se juntó con Rocío, primero estaban bien, después tuvo la nena y con el tiempo le empezó a pegar y ella no hacía nada, no denunciaba".
El hombre "tenía restricción contra ella y mi hermana, y él iba igual porque ella lo corría y después lo llamaba de nuevo", agregó.
"Le dije a mi hermana: 'correlo y andá a la Policía a denunciarlo porque él no puede estar ahí'", recordó la madre del acusado por el femicidio en Santa María de Punilla.
"Me duele por las nenas que se quedaron sin la madre", agregó la mujer tras ver el resultado de las elecciones de vida de su hijo.
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