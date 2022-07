Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo negó tener relación con el crimen

Y continuó: “Pasaba los cinco días por mi casa haciendo gimnasia, lo han dicho mi mujer y mi mucama. Si me tenía terror como dicen, tenía mil lugares para pasar en Carmel, no por la puerta de mi casa.Todos los testimonios que han dicho que ella me tenía terror son todos familiares y amigos”.

El comerciante de autos Mariano Maggi declaró el martes y acusó a Pachelo de haberlo estafado en 2000 al comprarle una camioneta con cheques robados y que a raíz de ese conflicto, el ahora imputado de homicidio lo amenazó diciéndole: “Si yo tuve huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos o a tu vieja para mí no significa nada”.

Pachelo respondió hoy: “¿Qué tiene que ver la muerte de mi padre? Aprovecho ya que lo han traído acá. Por la muerte de mi parte, se llamó a la policía, vino a las 2:30 que lo encontramos, vino el fiscal, vinieron los peritos, estaba yo la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la policía cuando mi papá se mató; no llamamos a la ambulancia ni impedimos que se llame a la policía, ni pusimos en la partida de defunción que murió en la cumbrecita de córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con mi madre”.

El tercer juicio oral por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis balazos en la cabeza hace casi 20 años en su casa del country Carmel de Pilar, vive su octava jornada este jueves en el entrepiso de los tribunales de San Isidro, situados en la calle Ituzaingó 340.

El TOC 4, presidido por juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, continuará escuchando la declaración de otros tres testigos convocados por la fiscalía.

El miércoles, declaró Nora “Pichi” Burgues de Taylor, una amiga y vecina de María Marta, quien aseguró ante el tribunal que la socióloga le había confesado: “Le tengo miedo a Pachelo”, a raíz de que le había secuestrado y pedido rescate por su perro.

También se presentó Ema Benítez, una de las empleadas domésticas del matrimonio de Carlos Carrascosa y María Marta, quien reconoció que ella limpió el baño donde asesinaron a la socióloga y la habitación donde la velaron.

Por último, declaró el abogado Sergio López, vecino del Carmel desde 1995 y ex miembro de la subcomisión de seguridad y de la comisión directiva, quien se refirió a que hubo dos casos previos al homicidio de robos que fueron los domingos a la tarde, uno de ellos de unos palos de golf.

En este tercer juicio por el crimen, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González apuntan a demostrar que Pachelo mató de seis balazos en la cabeza a María Marta cuando lo sorprendió robando en su casa. De acuerdo a la acusación fiscal, para ello el ex vecino contó con la colaboración de los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz.