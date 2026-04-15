IMÁGENES SENSIBLES: un nene quedó atrapado en la puerta de un colectivo y fue arrastrado varios metros

El nene se salvó, pero tras el accidente tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local, donde los médicos determinaron que sufrió politraumatismos y quemaduras por los fuertes raspones.

De acuerdo a lo declarado por la madre en América, el niño fue asistido rápidamente por una joven que esperaba abordar el colectivo en la parada siguiente. Esta persona logró alertar al conductor y detener la unidad. “Si no llegaba a estar esa chica, el colectivo no paraba”, afirmó la madre.

Además, confirmó que el chofer continuó su recorrido tras el episodio y que no se acercó al hospital ni realizó consultas por el estado de salud del menor; solamente se presentó a la sede de la Unidad de Pronta Atención. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, indicó.

“Ahora está bien, está con golpes y quemaduras. Lo que tiene son lesiones en el cuerpo y en las manos. Tiene un hematoma grande en el tobillo, donde fue agarrado por la puerta con todo el cuerpo afuera. Está dolorido”, relató Rocío.

La abuela del niño también sufrió lesiones, incluyendo golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial. Según la madre del menor, la presión arterial de la mujer permanece elevada desde el episodio.

El caso fue caratulado como "lesiones culposas" y quedó en manos de la UFI N°10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.