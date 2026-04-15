IMÁGENES SENSIBLES: un nene quedó atrapado en la puerta de un colectivo y fue arrastrado varios metros
Ocurrió en Villa Fiorito. El nene sufrió politraumatismos y quemaduras, y debió ser internado, aunque se encuentra fuera de peligro.
Un nene de cinco años fue arrastrado durante aproximadamente una cuadra por un colectivo en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, tras quedar atrapado en la puerta trasera de la unidad al momento de descender junto a su abuela. El niño terminó con politraumatismos y quemaduras, aunque ahora se encuentra fuera de peligro.
El hecho se registró el pasado viernes 10 de abril, cerca de las 17, cuando el niño, identificado como G.C., descendía del vehículo junto a su abuela materna, María, en la intersección de Plumerillo y Canadá.
La madre del niño, Rocío, radicó la denuncia en la comisaría 5ta de Villa Fiorito. Según su relato, ambos pasajeros se dirigían a su domicilio y, al momento de bajar, la abuela descendió primero. En ese instante, el menor quedó en el escalón central de la unidad. Sin advertir la situación, el chofer arrancó mientras el nene tenía la pierna atrapada en la puerta y terminó arrastrándolo por el asfalto varios metros. La abuela corrió desesperada detrás del colectivo para intentar frenarlo.
El nene se salvó, pero tras el accidente tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local, donde los médicos determinaron que sufrió politraumatismos y quemaduras por los fuertes raspones.
De acuerdo a lo declarado por la madre en América, el niño fue asistido rápidamente por una joven que esperaba abordar el colectivo en la parada siguiente. Esta persona logró alertar al conductor y detener la unidad. “Si no llegaba a estar esa chica, el colectivo no paraba”, afirmó la madre.
Además, confirmó que el chofer continuó su recorrido tras el episodio y que no se acercó al hospital ni realizó consultas por el estado de salud del menor; solamente se presentó a la sede de la Unidad de Pronta Atención. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, indicó.
“Ahora está bien, está con golpes y quemaduras. Lo que tiene son lesiones en el cuerpo y en las manos. Tiene un hematoma grande en el tobillo, donde fue agarrado por la puerta con todo el cuerpo afuera. Está dolorido”, relató Rocío.
La abuela del niño también sufrió lesiones, incluyendo golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial. Según la madre del menor, la presión arterial de la mujer permanece elevada desde el episodio.
El caso fue caratulado como "lesiones culposas" y quedó en manos de la UFI N°10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
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