Nieve en Mendoza: camiones quedaron varados en la ruta a la espera de la reapertura del paso Cristo Redentor
La nieve y las precipitaciones contra la Cordillera de los Andes lograron interrumpir el tránsito en la frontera con Chile hasta el 5 de agosto.
Cientos de camiones quedaron varados esta semana en inmediaciones del Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta la provincia de Mendoza con Chile, a la espera de que se disuelva la nieve y las condiciones del terreno mejoren.
"Nos dijeron que tenemos que estar hasta el 5 de agosto", advirtieron los choferes en declaraciones reproducidas por el sitio C5N.
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para la tarde y noche de este jueves su alerta por nieve en las cordilleras de Tunuyán y San Carlos, en Mendoza, cientos de choferes de camiones se ven en la tediosa espera sobre la ruta nacional 7.
Algunos de los camiones provienen de Brasil y tienen como destino final Chile, mientras que otros partieron desde diversos puntos de la Argentina. Cualquier itinerario quedó en suspenso por el momento.
"Hace años que no se veía una nevada igual. Yo cruzo del desde el 2008 y nunca vi una nevada igual. Hoy están hablando de 4 y 5 metros de altura y se hace muy dificil la limpieza y todo", detalló Fernando Ferreyra a C5N.
El Servicio Meteorológico Nacional también emitió alerta amarilla por nieve y precipitaciones para las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, Neuquén, San Juan y La Rioja con entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas.
Al igual que las otras provincias de Cuyo y la Patagonia, Mendoza quedó cubierta de nieve esta semana, lo que por un lado favoreció a su temporada turística de invierno y por el otro, dejó en una situación precaria a pobladores y transportistas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó en las últimas horas el corte total de la ruta nacional 7 tramo Tunel Internacional, que conecta Villa Las Cuevas, en Argentina, con la localidad de Los Andes, en Chile.
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