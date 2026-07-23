Nieve en Mendoza: camiones quedaron varados en la ruta a la espera de la reapertura del paso Cristo Redentor

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió alerta amarilla por nieve y precipitaciones para las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, Neuquén, San Juan y La Rioja con entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas.

Al igual que las otras provincias de Cuyo y la Patagonia, Mendoza quedó cubierta de nieve esta semana, lo que por un lado favoreció a su temporada turística de invierno y por el otro, dejó en una situación precaria a pobladores y transportistas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó en las últimas horas el corte total de la ruta nacional 7 tramo Tunel Internacional, que conecta Villa Las Cuevas, en Argentina, con la localidad de Los Andes, en Chile.