Grave accidente de un diputado bonaerense: está herido

Según reportó La Capital, la colisión se produjo a las 12.40 cuando el político viajaba junto a su familia en su automóvil, mientras que en el otro lo hacía un médico. Producto del hecho, Di Cesare y su esposa, la jueza de Paz Florencia Hogan, sufrieron diversas heridas y fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC), mientras que el otro conductor sólo presentó cortes en su rostro.

El Volkswagen Gol Trend circulaba en sentido a Miramar, mientras que el Nissan de Di Cesare lo hacía en dirección contraria. De acuerdo a la reconstrucción preliminar del choque, en ese momento el médico habría realizado una maniobra peligrosa al doblar a gran velocidad.

Fue entonces, reiteraron las fuentes, que ambos vehículos colisionaron de frente. Como consecuencia del siniestro vial, se inició una causa caratulada “Lesiones culposas” a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, en la que el conductor del Gol Trend quedó imputado.

El choque provocó serios daños materiales en los dos automóviles. No obstante su internación, Di Cesare y su esposa se encuentran fuera de peligro. La mujer, vale agregar, es hija del ex intendente de General Alvarado -cuya ciudad cabecera es Miramar- Tomás Hogan, y hermana del también ex jefe comunal, Patricio Hogan.