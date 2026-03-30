Video: así fue el momento del ataque a tiros dentro de la escuela de Santa Fe
Ocurrió en una escuela de la localidad de San Cristóbal. La víctima tendría 13 años y el agresor fue detenido.
Un alumno mató a tiros a un compañero en una escuela de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió este lunes cerca de las 7.15 dentro del patio interno de la Escuela N°40 Mariano Moreno, cuando los alumnos estaban izando la bandera en el inicio de la jornada escolar.
La víctima tendría 13 años y el agresor fue detenido. Además, otros menores resultaron heridos. Según revelaron medios locales, el agresor sacó un arma de la mochila y comenzó a disparar contra los demás alumnos, efectuando entre cuatro y cinco disparos. Por el hecho, mató a uno de sus compañeros y al menos dos resultaron heridos tras ser alcanzados por perdigones.
“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal. De acuerdo a los primeros partes del caso, el ataque se habría realizado con una escopeta.
Entró armado a una escuela y mató a un compañero en Santa Fe
“Fue una situación extrema, empezamos a sentir bombazos. Entró una docente a decirnos que había un chico con un arma y estaba disparando”, detalló por su parte Carolina Morel, coordinadora educativa de San Cristóbal.
Según detalló Muñoz, tras el ataque los demás alumnos lograron retirarse del lugar a las corridas, lo que alertó a personal del centro de monitoreo municipal. Respecto al atacante, indicó: “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”.
San Cristóbal es una localidad pequeña de la provincia de Santa Fe, de poco más de 16 mil habitantes, ubicada a casi 180 kilómetros al norte de la ciudad capital santafesina. Si bien se registraron algunos hechos de violencia escolar, autoridades locales aseguran que "jamás pasó una situación parecida" a la tragedia que aconteció este lunes.
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