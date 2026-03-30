Habló el intendente de San Cristóbal: "Venimos denunciando que hay mucha violencia en las escuelas"

En paralelo, Andreychuk puso el foco en problemáticas estructurales que, según indicó, vienen afectando a la ciudad desde hace tiempo. “Venimos denunciando hace tiempo que hay mucha violencia en las instituciones escolares. Siempre pedimos ayuda a la Provincia por la violencia y el tema de las drogas. Pero toda la provincia necesita ayuda y más fuerzas de seguridad”, subrayó en declaraciones televisivas.

tirador y victima colegio santa fe El tirador, de 15 años, asesinó a un compañero de 13 e hirió a otros dos alumnos

En ese sentido, advirtió sobre el avance del consumo de sustancias entre jóvenes y lo definió como un problema crítico. “Venimos pidiendo ayuda a la provincia hace mucho y venimos trabajando con nuestro equipo interdisciplinario con actividades, tratando de que esto aflojara un poco. Pero es un problema muy preocupante. Cada vez se consume más joven, mucho más barato y más basura, que te come la cabeza rápidamente y es complejo”, explicó.

Por otro lado, el intendente confirmó que el arma utilizada en el ataque no pertenecía al agresor, aunque aún no se pudo determinar su procedencia. La investigación, encabezada por el fiscal Mauricio Espinoza, continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.