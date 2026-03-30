Habló el intendente de San Cristóbal: "Venimos denunciando que hay mucha violencia en las escuelas"
Marcelo Andreychuk describió el dramático momento que vivió la ciudad y advirtió sobre un contexto de creciente violencia y consumo problemático entre jóvenes.
La tragedia ocurrida en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, sigue generando conmoción y múltiples interrogantes. En ese marco, el intendente Marcelo Andreychuk se refirió al ataque armado que dejó como saldo la muerte de un alumno de 13 años, dos heridos de bala y otros seis estudiantes con lesiones, en un episodio que sacudió a toda la comunidad.
El jefe comunal brindó detalles sobre cómo se desarrollaron los primeros minutos del hecho, que quedó registrado por el sistema de monitoreo municipal: “Esto fue a las 7.14. Lo tengo por las cámaras de monitoreo. Yo entro al municipio a las 7. Iba para la cocina a buscar agua para el mate y ahí me desayuno con las corridas, chicos que saltaban rejas. Pensamos que era por una travesura hasta que recibimos un llamado de la Guardia Urbana porque había tiros y se había dado intervención a la Policía”, relató.
Andreychuk también expresó su sorpresa por el perfil del agresor, quien permanece demorado mientras avanza la investigación judicial. “Era muy buen alumno, buen compañero. Nos sorprende a todos esto. El caso es investigado por el fiscal Mauricio Espinoza”, afirmó, dejando en claro que no había señales previas que anticiparan un desenlace de tal magnitud.
El intendente calificó la situación como “muy compleja” y remarcó la necesidad de profundizar el análisis sobre lo ocurrido. “Hay que trabajar mucho, no pueden ocurrir estas cosas. Vivimos una situación de violencia en todo el país, esto no es una isla. Esto que pasó, que un chico se presente en un establecimiento educativo, armado, es muy raro, complejo. Hay mucho por ver. Estamos a disposición de la Justicia, de la escuela, apoyando a las familias”, sostuvo.
Uno de los aspectos más dolorosos del caso es el vínculo de la víctima con el propio municipio. “Es una familia municipal la más damnificada, el papá del chico fallecido trabaja con nosotros”, agregó el mandatario, reflejando el impacto directo que tuvo la tragedia en el ámbito local.
En paralelo, Andreychuk puso el foco en problemáticas estructurales que, según indicó, vienen afectando a la ciudad desde hace tiempo. “Venimos denunciando hace tiempo que hay mucha violencia en las instituciones escolares. Siempre pedimos ayuda a la Provincia por la violencia y el tema de las drogas. Pero toda la provincia necesita ayuda y más fuerzas de seguridad”, subrayó en declaraciones televisivas.
En ese sentido, advirtió sobre el avance del consumo de sustancias entre jóvenes y lo definió como un problema crítico. “Venimos pidiendo ayuda a la provincia hace mucho y venimos trabajando con nuestro equipo interdisciplinario con actividades, tratando de que esto aflojara un poco. Pero es un problema muy preocupante. Cada vez se consume más joven, mucho más barato y más basura, que te come la cabeza rápidamente y es complejo”, explicó.
Por otro lado, el intendente confirmó que el arma utilizada en el ataque no pertenecía al agresor, aunque aún no se pudo determinar su procedencia. La investigación, encabezada por el fiscal Mauricio Espinoza, continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario