Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: seguí EN VIVO el minuto a minuto del caso

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El club donde la víctima jugaba al fútbol suspendió sus actividades

El Club Atlético Independiente de San Cristóbal decretó un día de luto y suspendió todas las actividades programadas para este lunes, mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales.

“El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, informó la Comisión Directiva de la institución. .

Y en la misma línea, concluyeron: “Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”.