EN VIVOConmoción total
Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: seguí EN VIVO el minuto a minuto del caso
El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en la Escuela N°40 de San Cristóbal. El atacante, un adolescente de 15 años, mató a uno de 13 e hirió a otros dos jóvenes.
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Horror en Santa Fe: un alumno entró armado a una escuela y mató a un compañero
En la provincia de Santa Fe, este lunes, a primera hora, un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero en la Escuela N°40 Mariano Moreno del departamento de San Cristóbal. Además, hirió a otros dos chicos.
El hecho ocurrió este lunes cerca de las 7.15 dentro del patio interno. Según revelaron medios locales, el agresor sacó una escopeta de la mochila y comenzó a disparar contra los demás alumnos, efectuando entre cuatro y cinco disparos. Sin más, asesinó a uno de sus compañeros y al menos dos resultaron heridos tras ser alcanzados por perdigones.
Si bien la Justicia se encuentra investigando los motivos precisos, los primeros testimonios indican que el adolescente habría disparado al azar.
Ante la gravedad del hecho, el gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo oficial. Como consecuencia, las autoridades dispusieron la suspensión total de las clases en todos los niveles educativos de la localidad para acompañar a las familias afectadas.
Seguí EN VIVO el minuto a minuto del ataque en una escuela de Santa Fe
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