No acepta debate: el Gobierno modificará el Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el Salario Mínimo Vital y Móvil y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina", afirmó Godoy.

La reunión de este miércoles se realizó mientras manifestantes de las dos CTA se reunieron frente a la Secretaría de Trabajo junto a organizaciones sociales para "para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total", que según el INDEC fue de $ 1.213.799 en octubre de 2025 para una familia tipo conformada por dos personas adultas y dos menores de edad.

Además, los trabajadores pidieron sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.