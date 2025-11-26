No acepta debate: el Gobierno modificará el Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto
Las organizaciones gremiales reclamaron hasta $736.000, para quedar "por encima de la línea de indigencia". Los empresarios propusieron $ 349.000 para abril.
El Gobierno nacional anunció este miércoles que se definirá por decreto cuál será el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil para 2026. La decisión fue tomada después de una reunión del Consejo del Salario en la que quedó en evidencia la diferencia de expectativas entre las organizaciones gremiales y el empresariado.
Según datos que trascendieron durante la tarde, la Central de Trabajadores y la CGT solicitaron que se fije en $ 553.000 a partir de abril de 2026, mientras que desde la CTA - Autónoma pidieron que sea de $ 736.000 pesos para esa altura del año, esperando así quedar "por encima de la línea de indigencia".
Pero los empresarios nucleados en diversas cámaras y organizaciones propusieron fijar el Salario Mínimo Vital y Móvil en $ 326.000 para diciembre de 2025, y llevarlo a $ 349.000 en abril del año que viene.
Desde la CTA - Autónoma publicaron un mensaje tras la reunión y después de que se conociera el plan de Javier Milei para zanjar la cuestión sin debate: "Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial."
El secretario general de esa organización, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Javier Milei está en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, e "impidió alcanzar una mejora real", lo que habilitó que el Ejecutivo "decida por decreto” con el "despotismo" que maneja desde el comienzo de su mandato.
"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el Salario Mínimo Vital y Móvil y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina", afirmó Godoy.
La reunión de este miércoles se realizó mientras manifestantes de las dos CTA se reunieron frente a la Secretaría de Trabajo junto a organizaciones sociales para "para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total", que según el INDEC fue de $ 1.213.799 en octubre de 2025 para una familia tipo conformada por dos personas adultas y dos menores de edad.
Además, los trabajadores pidieron sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario