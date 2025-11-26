El Gobierno convocó para hoy al Consejo del Salario para actualizar el mínimo

El salario mínimo más bajo

El último informe sobre ingresos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) advierte que los trabajadores de nuestro país reciben los salarios más bajos de América Latina, y la caída es histórica. En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

En la Casa Rosada admiten que el gobierno de Milei usó el ingreso de los trabajadores como “ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”. Y los números lo confirman.

salario minimo

La pérdida es notable: el ingreso mínimo está por debajo del nivel de 2001 en términos reales y muestra una erosión del 63% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011.

El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino, medido en dólares, es el más bajo de toda la región, incluso con el atraso cambiario que propicia el plan de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia (u$s395), Paraguay (u$s411) y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.

En tanto un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, previo al estallido de la convertibilidad.

El Celag advierte además sobre un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.