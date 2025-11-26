Incluso con atraso cambiario Argentina tiene, medido en dólares, el salario mínimo más bajo de la región

El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En lo que va del año la merma asciende al 5,6%. Como resultado, el salario mínimo medido en términos reales alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa además una retracción del 63% respecto del pico histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.

Salarios

El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.

La caída del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ocurrió en paralelo a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados, cuyas paritarias continúan rezagadas frente a la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en septiembre los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4%, y los del sector público, 1,1%, frente a una inflación mensual del 2,1%. El índice salarial general creció 2,2%, impulsado por una suba del 5,7% entre los no registrados.

En comparación con diciembre de 2024, el índice de salarios acumula un incremento del 30,4%, y en la medición interanual la suba es del 46%: 32,9% en el sector privado registrado, 35% en el público y 120,2% en el privado no registrado.

milei motosierra

Tomando solo 2025, hasta septiembre los salarios avanzaron 30,4% respecto de diciembre del año anterior: 20,4% en el sector privado registrado, 23,9% en el público y 77% en el no registrado.

Dentro del sector público, el subsector nacional registró en septiembre un aumento mensual del 1,3%, mientras que el provincial avanzó 1,1%. En la comparación interanual, las subas fueron del 21,8% y 39,6%, respectivamente. Desde diciembre del año previo, los incrementos acumulados alcanzaron el 16% para el subsector nacional y el 27,1% para el provincial.