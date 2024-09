No encontraron material de abuso infantil en los últimos dispositivos secuestrados a Germán Kiczka

Según reveló Misiones Online, los análisis, llevados a cabo por expertos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial y la división de Cibercrimen de la Policía de Misiones, no revelaron la presencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en ninguno de los aparatos inspeccionados.

german kiczka

Los dispositivos en cuestión incluyen cuatro celulares; dos notebooks; un disco rígido y una computadora de escritorio.

Según informaron desde el juzgado que lleva adelante la investigación, el proceso de apertura de los equipos secuestrados durante el allanamiento se realizó bajo estrictas normas legales, con la participación de representantes de la familia allanada y peritos de ambas partes, tal como lo establece el protocolo judicial.

El juez de Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, estuvo presente durante las pericias, acompañado por la fiscal Silvia Barronis y los abogados defensores de los involucrados. Tanto Germán Kiczka como su hermano Sebastián continúan en prisión preventiva en la unidad penitenciaria de Cerro Azul, mientras avanzan las investigaciones en torno a la causa que los vincula.

Denunciaron al hijo de Ramón Puerta

El presidente del partido Activar, Pedro Puerta, fue denunciado por incitar a poner una droga o sustancia en el mate para cometer abusos.

El hijo del fugaz presidente de la Nación y ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, lo hizo en un programa de radio que compartió junto con Kiczka.

german kiczka detenido.jpg

La denuncia fue realizada por el abogado Carlos Benítez ante la Cámara de Representantes de Misiones luego de que se conociera el polémico video en el que se lo escucha a Puerta alabando los efectos de una droga que "duerme" mujeres.

"Traje un estimulante erótico. Ese vos le pones al mate y le convidás a la guaina (adolescente) o tu elección sexual del momento", explica entre risas el hoy presidente del partido Activar.

Tras lo cual asegura: "Y al tercer mate, chau".

En ese momento el ex legislador Kiczka le pregunta si le había funcionado a lo que el hijo del ex gobernador Ramón Puerta respondió: "Hermano, no sabés, me quedé sin yerba".