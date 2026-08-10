Salvaje femicidio en Luján: la autopsia reveló que la víctima recibió 35 lesiones de arma blanca

Por el femicidio fue detenido un hombre de 30 años, identificado como Emanuel César Q.

Daniela Natalia Armoa, oriunda de la localidad misionera de Eldorado, vivía desde hacía aproximadamente tres años junto a sus hijos de 12, 10 y 5 años en un domicilio situado en la calle El Progreso al 1600 del barrio Lanusse, en Luján.

Al momento del femicidio, los tres menores se encontraban dentro de la vivienda y fueron testigos del hecho. Fueron desesperados de los gritos de los chicos lo que pudo advertir a los vecinos para que dieran aviso a la línea de emergencias 911.

En las últimas horas, los niños fueron trasladados hacia Eldorado, donde este lunes se llevaba a cabo el velatorio de Daniela Natalia. Tras la intervención de las autoridades del área de Niñez y Adolescencia, los tres hermanos quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, quien asumirá la custodia legal mientras se define la situación, según informaron medios misioneros.