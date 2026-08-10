Salvaje femicidio en Luján: la autopsia reveló que la víctima recibió 35 lesiones de arma blanca
Daniela Natalia Armoa, de 26 años, fue asesinada delante de sus tres hijos menores. El femicida la atacó con una cuchilla de carnicero.
En el marco de la investigación por el femicidio de Daniela Natalia Armoa, la mujer de 26 asesinada delante de sus tres hijos en la ciudad bonaerense de Luján, en las últimas horas se conocieron los escalofriantes detalles de la autopsia. Los restos de la víctima eran velados este lunes en Eldorado, su ciudad natal, en la provincia de Misiones.
De acuerdo con el informe preliminar, Daniela Natalia recibió 35 lesiones compatibles con arma blanca, de las cuales diez fueron cortopunzantes y penetrantes. Según permitió establecer el examen forense, fueron estas heridas las que le provocaron a la víctima un shock hipovolémico que derivaron en su muerte poco después.
Por el femicidio se encuentra detenido César Q., quien trabajaba como carnicero y es señalado por estas horas como el autor material del hecho.
El hombre, de 30 años, fue encontrado por efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján, quienes montaron un importante operativo para dar con su paradero luego de que el sospechoso escapara del lugar. De acuerdo con el relato de los vecinos de la víctima, al momento de su huida todavía llevaba en una de sus manos una cuchilla de carnicero.
César Q. fue arrestado poco después del femicidio. Se encontraba en la casa de su propia madre. Posteriormente quedó alojado en la comisaría de Marcos Paz.
Daniela Natalia Armoa, oriunda de la localidad misionera de Eldorado, vivía desde hacía aproximadamente tres años junto a sus hijos de 12, 10 y 5 años en un domicilio situado en la calle El Progreso al 1600 del barrio Lanusse, en Luján.
Al momento del femicidio, los tres menores se encontraban dentro de la vivienda y fueron testigos del hecho. Fueron desesperados de los gritos de los chicos lo que pudo advertir a los vecinos para que dieran aviso a la línea de emergencias 911.
En las últimas horas, los niños fueron trasladados hacia Eldorado, donde este lunes se llevaba a cabo el velatorio de Daniela Natalia. Tras la intervención de las autoridades del área de Niñez y Adolescencia, los tres hermanos quedaron bajo el cuidado de su abuela materna, quien asumirá la custodia legal mientras se define la situación, según informaron medios misioneros.
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