Quién era Daniela Armoa, la joven de 27 años asesinada delante de sus tres hijos en Luján
Oriunda de Misiones y mamá de tres chicos, Daniela había formado su familia en Luján y fue víctima de un femicidio en el barrio Lanusse
Daniela Natalia Armoa tenía 27 años, era oriunda de Eldorado, Misiones, y había construido su vida en Luján junto a sus tres hijos, de 12, 10 y 5 años. El viernes pasado, la joven fue víctima de un femicidio en su vivienda del barrio Lanusse: recibió varias puñaladas y murió poco después de ser trasladada al hospital.
La noticia provocó un profundo dolor entre sus familiares, tanto en Luján como en su ciudad natal, donde sus seres queridos comenzaron a organizarse para acompañar a sus hijos y afrontar los gastos derivados de la tragedia. Mientras la investigación avanza, la familia la recuerda como una joven que había formado su hogar lejos de Misiones y que tenía tres hijos que ahora quedaron bajo protección.
Daniela Armoa, una mamá de 27 años que había formado su familia en Luján
Daniela había nacido el 4 de julio de 1999 en Eldorado, una de las principales ciudades del norte de Misiones. Con el paso de los años se radicó en Luján, donde desarrolló su vida familiar y criaba a sus tres hijos. El ataque ocurrió dentro de la vivienda del barrio Lanusse mientras los chicos se encontraban junto a ella. De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, los menores advirtieron que su mamá estaba siendo agredida e intentaron intervenir ante la situación.
Los gritos de los niños también fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes salieron de sus casas al percibir lo que estaba sucediendo. En medio de la conmoción, el hombre señalado por el crimen habría abandonado el lugar caminando. Sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján.
A pesar de la atención médica recibida, murió poco después de ingresar debido a las lesiones provocadas durante el ataque. La escena dejó además una consecuencia especialmente dolorosa para sus hijos. Luego del femicidio, los tres menores fueron trasladados a un hogar de niños como medida de resguardo, mientras familiares y organismos intervinientes buscan garantizar su protección.
El recuerdo de Daniela y el pedido de justicia de su familia
Tras conocerse el crimen, los familiares de Daniela utilizaron las redes sociales para despedirla y reclamar que el asesinato no quede impune. Desde Eldorado también comenzaron a organizar una campaña solidaria destinada a colaborar con los gastos vinculados al traslado de sus seres queridos.
Uno de los mensajes publicados por la familia resumió el dolor provocado por la pérdida: “Justicia por Daniela Natalia Armoa. Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”.
Para sus allegados, la tragedia no solamente terminó con la vida de una joven de 27 años, sino que también dejó a tres chicos sin su mamá. Ese aspecto aparece como uno de los puntos centrales del dolor familiar y del impacto que generó el femicidio en la comunidad.
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