Quién era Daniela Armoa, la joven de 27 años asesinada delante de sus tres hijos en Luján

El recuerdo de Daniela y el pedido de justicia de su familia

Tras conocerse el crimen, los familiares de Daniela utilizaron las redes sociales para despedirla y reclamar que el asesinato no quede impune. Desde Eldorado también comenzaron a organizar una campaña solidaria destinada a colaborar con los gastos vinculados al traslado de sus seres queridos.

Uno de los mensajes publicados por la familia resumió el dolor provocado por la pérdida: “Justicia por Daniela Natalia Armoa. Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”.

Para sus allegados, la tragedia no solamente terminó con la vida de una joven de 27 años, sino que también dejó a tres chicos sin su mamá. Ese aspecto aparece como uno de los puntos centrales del dolor familiar y del impacto que generó el femicidio en la comunidad.