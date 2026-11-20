App SUBE: la aplicación no estará disponible durante los trabajos.

Consulta de saldo: los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante los servicios afectados.

Sitio web de la tarjeta SUBE: permanecerá temporalmente fuera de servicio.

Atención telefónica: no estará disponible durante la interrupción.

App Cuándo SUBO: también se verá afectada la consulta de ubicación en tiempo real de los colectivos a través de la aplicación.

Como pagar el transporte sin la tarjeta SUBE

Los pasajeros podrán abonar sus viajes mediante tarjetas bancarias, dispositivos compatibles o billeteras digitales

Los pasajeros podrán seguir utilizando el transporte público con normalidad, siempre que cuenten con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.

A su vez, continuarán disponibles los medios de pago habilitados en colectivos y subtes.

- Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

- Dispositivos con tecnología NFC, como celulares asociados a esas tarjetas.

- Códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas para pagar el transporte público.