No se podrá cargar la tarjeta SUBE este domingo: todos los detalles
Se debe a una actualización en el sistema. Quienes tengan dinero disponible en sus tarjetas podrán utilizarla con normalidad.
Usuarios de la tarjeta SUBE no podrán comprar, acreditar cargas, consultar sus saldos o utilizar distintas plataformas digitales el domingo 22 de noviembre y durante doce horas. Se debe a una actualización en el sistema.
La interrupción se realizará entre las 00:00 y las 12:00 del domingo. De todas formas, quienes tengan dinero disponible en sus tarjetas podrán utilizarla con total normalidad para pagar viajes en trenes, colectivos y subtes.
Según informó el Gobierno, la suspensión de carga de salgo, consultas y compra de la tarjeta se debe a una actualización en el sistema para optimizar su funcionamiento.
Por ese motivo, se recomienda realizar recargas y otras gestiones necesarias con anticipación en caso de que se utilice el transporte público durante la madrugada y mañana del domingo.
Qué servicios de la tarjeta SUBE estarán suspendidos el domingo a la mañana
Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales: no se podrán realizar recargas ni acreditar dinero en las tarjetas.
App SUBE: la aplicación no estará disponible durante los trabajos.
Consulta de saldo: los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante los servicios afectados.
Sitio web de la tarjeta SUBE: permanecerá temporalmente fuera de servicio.
Atención telefónica: no estará disponible durante la interrupción.
App Cuándo SUBO: también se verá afectada la consulta de ubicación en tiempo real de los colectivos a través de la aplicación.
Como pagar el transporte sin la tarjeta SUBE
Los pasajeros podrán seguir utilizando el transporte público con normalidad, siempre que cuenten con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.
A su vez, continuarán disponibles los medios de pago habilitados en colectivos y subtes.
- Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.
- Dispositivos con tecnología NFC, como celulares asociados a esas tarjetas.
- Códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas para pagar el transporte público.
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