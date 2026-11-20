Villa Soldati: denunciaron una obra clandestina y recibieron amenazas de muerte
Vecinos denunciaron a una pareja por golpes y amenazas de muerte tras impedir una construcción ilegal. Una mujer tuvo que ser hospitalizada por la golpiza.
La denuncia de un grupo de vecinos contra una pareja señalada por ocupar ilegalmente una propiedad en el barrio porteño de Villa Soldati escaló en violencia en los últimos días. Ahora, los denunciantes denunciaron golpizas y amenazas de muerte tras frenar una obra clandestina.
El origen del conflicto por la construcción ilegal
La disputa comenzó hace más de un año cuando un grupo de personas empezó a llevar arena y materiales de construcción hasta la esquina de las avenidas Lacarra y Coronel Roca, con la intención de levantar un edificio sin contar con las autorizaciones correspondientes. Ante la situación, los vecinos realizaron reclamos ante la Policía y la Justicia para impedir que avanzaran los trabajos.
La obra finalmente no se concretó, pero la intervención de los vecinos de la zona desencadenó un fuerte enojo en la pareja involucrada. De acuerdo con las denuncias, algunos de los involucrados tendrían antecedentes por robo.
Meses después, una mujer fue amenazada y golpeada, por lo que tuvo que abandonar su vivienda. Según el relato de los vecinos, la propiedad terminó siendo ocupada por los agresores. La víctima había denunciado la usurpación, pero hasta el momento, aseguran, no fue convocada por la Justicia para prestar declaración.
Golpes, amenazas y una comerciante hospitalizada
Los habitantes de Villa Soldati identificaron a una pareja, señalada como Alan y Natalia, como los responsables de distintos ataques contra quienes habían impedido la construcción clandestina.
Uno de los episodios más recientes ocurrió días atrás, cuando una comerciante fue agredida en plena vía pública por Natalia. Según la denuncia, la mujer recibió varios golpes, la tiraron al suelo y hasta fue amenazada de muerte.
Durante el ataque, Alan habría intimidado a la víctima de manera directa: "Ya te voy a matar a vos y a tu marido", le dijo, según el testimonio de los vecinos. También la amenazó con ingresar a su vivienda: "Voy a entrar a tu casa y te voy a robar todo".
El ataque ocurrió a plena luz del día. Vecinos aseguran que Alan era el encargado de evitar que otras personas frenaran el ataque mientras Natalia llevaba a cabo la golpiza contra la comerciante.
La situación finalmente culminó gracias a la intervención de un remisero que pasaba por el lugar y se acercó para auxiliar a la víctima. La mujer tuvo que ser hospitalizada a raíz de las lesiones.
Los vecinos denuncian falta de respuestas
No sería el primer ataque atribuido a la pareja. Anteriormente, también habrían golpeado a un hombre, aunque en aquella oportunidad tampoco fueron detenidos, según los relatos de los habitantes del barrio.
La reiteración de los episodios alimentó el temor entre quienes viven y trabajan en la zona. "Tenemos mucho miedo porque están dispuestos a todo", expresó uno de los vecinos, que cuestionó la falta de intervención frente a las agresiones.
Tras la intervención de la Justicia, el último episodio fue caratulado como "lesiones", pese a que la víctima reclamaba que la agresión fuera investigada como una tentativa de homicidio, debido a que recibió golpes en la cabeza y patadas.
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