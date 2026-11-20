Uno de los episodios más recientes ocurrió días atrás, cuando una comerciante fue agredida en plena vía pública por Natalia. Según la denuncia, la mujer recibió varios golpes, la tiraron al suelo y hasta fue amenazada de muerte.

Durante el ataque, Alan habría intimidado a la víctima de manera directa: "Ya te voy a matar a vos y a tu marido", le dijo, según el testimonio de los vecinos. También la amenazó con ingresar a su vivienda: "Voy a entrar a tu casa y te voy a robar todo".

El ataque ocurrió a plena luz del día. Vecinos aseguran que Alan era el encargado de evitar que otras personas frenaran el ataque mientras Natalia llevaba a cabo la golpiza contra la comerciante.

La situación finalmente culminó gracias a la intervención de un remisero que pasaba por el lugar y se acercó para auxiliar a la víctima. La mujer tuvo que ser hospitalizada a raíz de las lesiones.

Los vecinos denuncian falta de respuestas

No sería el primer ataque atribuido a la pareja. Anteriormente, también habrían golpeado a un hombre, aunque en aquella oportunidad tampoco fueron detenidos, según los relatos de los habitantes del barrio.

La reiteración de los episodios alimentó el temor entre quienes viven y trabajan en la zona. "Tenemos mucho miedo porque están dispuestos a todo", expresó uno de los vecinos, que cuestionó la falta de intervención frente a las agresiones.

Tras la intervención de la Justicia, el último episodio fue caratulado como "lesiones", pese a que la víctima reclamaba que la agresión fuera investigada como una tentativa de homicidio, debido a que recibió golpes en la cabeza y patadas.