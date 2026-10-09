No son maleducados: qué dice la psicología sobre personas que fingen no reconocer a un conocido en la calle

Situaciones cotidianas y falta de atención

Los especialistas aclaran que esta conducta no siempre responde a un cuadro de ansiedad o a un problema emocional. En muchas ocasiones se debe a explicaciones más sencillas, como estar absorto en pensamientos, preocupaciones o tareas pendientes, lo que reduce el foco de atención sobre el entorno.

En otros casos, responde simplemente a la falta de ganas puntuales de socializar o a la prisa por llegar a destino.