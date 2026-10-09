No son maleducados: qué dice la psicología sobre personas que fingen no reconocer a un conocido en la calle
Muchas veces, un simple saludo desata la inseguridad de no saber cómo continuar la charla, atravesar una situación incómoda o quedar en evidencia ante el otro.
A casi todos les ha ocurrido alguna vez: caminar por la vía pública, divisar a alguien conocido a la distancia y girar la cabeza o fijar la mirada en el celular para simular que el cruce pasó inadvertido. Aunque tradicionalmente se asoció esta actitud con la falta de modales o el desinterés, la psicología señala que existen factores emocionales y cognitivos más complejos detrás de este comportamiento.
La fatiga mental como barrera social
Una de las principales causas identificadas por los expertos es el agotamiento emocional y mental. Sostener una conversación —incluso un intercambio breve de cortesía— requiere un consumo de energía que, en momentos de saturación, el cerebro intenta economizar.
En estas circunstancias, ignorar un saludo no implica un rechazo hacia la otra persona, sino un mecanismo de preservación para resguardar la tranquilidad personal y no asumir un esfuerzo comunicativo adicional cuando los recursos emocionales están agotados.
Ansiedad social y temor al juzgamiento
El componente psicológico también juega un rol determinante en quienes evitan estas interacciones:
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Inseguridad y baja autoestima: Según el psicólogo Marcelo Ceberio, las personas con una percepción negativa de sí mismas suelen asumir que su presencia resulta molesta o que el otro no tiene deseos de entablar un diálogo.
Miedo al ridículo o la incomodidad: El psiquiatra Christophe André destaca que el temor al juicio ajeno impulsa la evasión. Saludar a un conocido puede desencadenar inseguridad por no saber cómo continuar la charla, atravesar un momento incómodo o sentirse vulnerable.
De este modo, evitar el encuentro se transforma en una estrategia para eludir la fatiga o la ansiedad que genera la interacción imprevista.
Situaciones cotidianas y falta de atención
Los especialistas aclaran que esta conducta no siempre responde a un cuadro de ansiedad o a un problema emocional. En muchas ocasiones se debe a explicaciones más sencillas, como estar absorto en pensamientos, preocupaciones o tareas pendientes, lo que reduce el foco de atención sobre el entorno.
En otros casos, responde simplemente a la falta de ganas puntuales de socializar o a la prisa por llegar a destino.
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