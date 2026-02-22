Cambios en la VTV: qué hay que tener en cuenta
Desde febrero de 2026 entraron en vigencia modificaciones importantes en el sistema de tránsito en Argentina.
A partir de decretos impulsados por el Gobierno nacional en el marco de la Ley Nacional de Tránsito. Uno de los puntos centrales es la reforma en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que cambia plazos, habilita nuevos prestadores y suma digitalización.
La actualización ya rige en las jurisdicciones adheridas, aunque existen diferencias clave en la Provincia de Buenos Aires, donde todavía no se aplicaron plenamente los cambios.
Los nuevos cambios en la VTV
El nuevo esquema busca ampliar la oferta y reducir costos para los conductores. Entre las principales novedades se destacan:
Talleres privados habilitados
Desde 2026, ya no existe exclusividad de plantas estatales o concesionadas en las provincias adheridas. Ahora también pueden realizar la VTV:
-
Talleres mecánicos habilitados
Concesionarias privadas
Esto implica mayor competencia y posibilidad de elegir dónde hacer la verificación.
Nuevos plazos según la antigüedad del vehículo
El cronograma quedó definido de la siguiente manera:
-
0 km hasta 4 años o 60.000 km: exento
De 5 a 10 años: cada 2 años
Más de 10 años: todos los años
Con este esquema, los autos más nuevos tendrán menos exigencias, mientras que los de mayor antigüedad mantendrán controles anuales.
Fin de la tarifa única
Ya no hay un precio uniforme obligatorio. El valor de la VTV puede variar según el taller elegido, lo que abre la puerta a diferencias de costos entre prestadores.
Certificación digital
La clásica oblea física continúa, pero ahora se complementa con una validación digital integrada a la app oficial Mi Argentina, donde también se puede exhibir la documentación vehicular.
¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires?
En la Provincia de Buenos Aires el sistema anterior sigue vigente:
-
Continúan funcionando las plantas oficiales concesionadas.
No están habilitados aún los talleres privados para realizar la VTV.
Se mantienen los plazos tradicionales sin aplicar la nueva estructura nacional.
Aunque existe un proyecto para armonizar la normativa con Nación, por ahora el esquema bonaerense no adoptó completamente la reforma.
