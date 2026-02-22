Cambios en la VTV: qué hay que tener en cuenta

Talleres mecánicos habilitados

Concesionarias privadas

Esto implica mayor competencia y posibilidad de elegir dónde hacer la verificación.

Nuevos plazos según la antigüedad del vehículo

El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

0 km hasta 4 años o 60.000 km : exento

De 5 a 10 años : cada 2 años

Más de 10 años: todos los años

Con este esquema, los autos más nuevos tendrán menos exigencias, mientras que los de mayor antigüedad mantendrán controles anuales.

Fin de la tarifa única

Ya no hay un precio uniforme obligatorio. El valor de la VTV puede variar según el taller elegido, lo que abre la puerta a diferencias de costos entre prestadores.

Certificación digital

La clásica oblea física continúa, pero ahora se complementa con una validación digital integrada a la app oficial Mi Argentina, donde también se puede exhibir la documentación vehicular.

¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires el sistema anterior sigue vigente:

Continúan funcionando las plantas oficiales concesionadas.

No están habilitados aún los talleres privados para realizar la VTV.

Se mantienen los plazos tradicionales sin aplicar la nueva estructura nacional.

Aunque existe un proyecto para armonizar la normativa con Nación, por ahora el esquema bonaerense no adoptó completamente la reforma.