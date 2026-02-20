VTV: los conductores que se van a salvar de realizar la verificación vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Estos modelos de autos ya no tienen que hacer la VTV
La Ciudad de Buenos Aires mantiene valores diferenciados según tipo de rodado, lo que representa un gasto obligatorio para circular sin sanciones. El pago se efectúa al momento de asistir a una planta habilitada.
Los valores vigentes son:
-
Autos: $ 63.453,61
Motocicletas: $ 23.858,78
Los vehículos alcanzados por la excepción son:
-
Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
Los grupos de conductores que no tienen que abonar la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires rige una normativa que habilita a determinados conductores a no abonar el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), siempre que cumplan con las condiciones establecidas.
Pueden acceder a este beneficio:
-
Jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años, cuyos ingresos mensuales no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo fijado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires.
Personas con discapacidad, ya sea que el vehículo cuente o no con adaptaciones especiales.
Personas con discapacidad que no sean titulares del vehículo, en los casos en que el automóvil esté a nombre de padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes.
