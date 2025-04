Nueva audiencia en el juicio contra Germán Kiczka y su hermano por pedofilia: declararon 6 testigos

Germán Kiczka.jpg

Pokora y Faiffer realizaron pericias en distintos dispositivos sobre las fotos y los videos de índole sexual, análisis que fueron criticados por los peritos de parte durante la audiencia.

En tanto, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya leyeron las declaraciones de dos testigos y otras dos personas, de las cuales no trascendieron su identidad, prestaron testimonio de manera presencial.

La próxima jornada será el próximo lunes a partir de las 8:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de Posadas.

Esta semana también declararon los hermanos Kiczka.

Qué declararon los hermanos Kiczka

Sebastián, de 47 años, se abstuvo de responder preguntas, pero pidió la palabra para aclarar que la computadora encontrada en su casa era de su propiedad, al tiempo que aprovechó para pedirle perdón a su hermano.

"En diciembre presenté acá una carta en la que aseguraba que la computadora de marca Aser era mía, la utilizaba yo. También quiero aprovechar por enésima vez para pedirle disculpas a Germán por meterlo en este embrollo", afirmó el hombre.

El presidente del Tribunal, Gustavo Bernie, le solicitó al acusado que reconozca el documento, por lo que una asistente le acercó el material y Sebastián señaló que la carta fue escrita por su puño y letra.

Luego, llegó el turno del ex legislador del partido Activar, quien optó por prestar testimonio, pero se negó a contestar preguntas.

"Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se imputan. Bajo juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil", manifestó el menor de los hermanos, de 44 años.

Germán remarcó que "en todos sus dispositivos electrónicos no hay nada". "Mire que me allanaron señor juez, fueron a mi casa, mi oficina en la cigarrera, mi oficina en la Legislatura, la vivienda de mis suegros y no encontraron nada", aseguró.