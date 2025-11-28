Nueva pelea en una cancha de Merlo: algunos de los involucrados estaban armados

pelea futbol merlo

La pelea ocurrió el pasado 21 de noviembre minutos después de las 21.30, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

La semana pasada, también en el contexto de una pelea y también en Merlo, un chico de 16 años recibió una patada en la cabeza cuando estaba en el piso y quedó inconsciente.

El ataque ocurrió en un complejo de fútbol 5 de la zona de Mariano Acosta y quedó registrado en un video donde se ve a un joven mayor de edad intervenir en la pelea entre dos menores y golpear al que estaba desplomado en la cancha. Las imágenes del brutal ataque se volvieron rápidamente virales.

En ellas se puede ver cómo dos adolescentes se enfrascan en una pelea en la cancha, mientras otro joven, mayor de edad, amenaza al resto de quienes están allí para que no intervengan. “Si te metés, te doy un corchazo”, se lo escucha decir. Segundos después, uno de los jóvenes se lanza sobre el chico de 16 años y le patea la cabeza.

La policía dio con dos de los agresores y los detuvo tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3. El tercero, que estuvo prófugo durante varios días, se presentó ante las autoridades. Los tres detenidos son hermanos y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas.