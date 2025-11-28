Nueva pelea en una cancha de Merlo: algunos de los involucrados estaban armados
Dos jóvenes se trenzaron en una brutal pelea y todo quedó grabado por los demás testigos, que arengaban y celebraban los golpes.
La localidad bonaerense de Merlo fue nuevamente el escenario de una brutal pelea que involucró a dos jóvenes y a varios testigos que se limitaron a grabar con sus celulares, arengar y celebrar los constantes golpes. Los protagonistas serían parientes de otros dos hombres que fueron detenidos por golpear a un chico en una cancha de fútbol hasta desmayarlo.
Los nuevos videos se viralizaron en las últimas horas. En las imágenes se puede ver cómo dos jóvenes se enfrascan en una pelea a golpe de puño en medio de un descampado.
A su alrededor, una ronda de varios testigos que se limitaban a aplaudir la violenta escena, arengar y celebrar cada golpe entusiasmados al grito de “dale, dale”, incitando a que la trifulca continúe como si fuera una obra de teatro.
Otros videos que se conocieron fueron registrados por cámaras de seguridad y mostrarían los momentos previos a la brutal disputa. En una de las grabaciones se ve a dos jóvenes armados apuntando contra a un grupo de jóvenes que se les acercaban a las corridas.
Otra cámara captó a más de 20 personas movilizándose, corriendo por el medio de la calle para presenciar la escena.
La pelea ocurrió el pasado 21 de noviembre minutos después de las 21.30, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas.
La semana pasada, también en el contexto de una pelea y también en Merlo, un chico de 16 años recibió una patada en la cabeza cuando estaba en el piso y quedó inconsciente.
El ataque ocurrió en un complejo de fútbol 5 de la zona de Mariano Acosta y quedó registrado en un video donde se ve a un joven mayor de edad intervenir en la pelea entre dos menores y golpear al que estaba desplomado en la cancha. Las imágenes del brutal ataque se volvieron rápidamente virales.
En ellas se puede ver cómo dos adolescentes se enfrascan en una pelea en la cancha, mientras otro joven, mayor de edad, amenaza al resto de quienes están allí para que no intervengan. “Si te metés, te doy un corchazo”, se lo escucha decir. Segundos después, uno de los jóvenes se lanza sobre el chico de 16 años y le patea la cabeza.
La policía dio con dos de los agresores y los detuvo tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3. El tercero, que estuvo prófugo durante varios días, se presentó ante las autoridades. Los tres detenidos son hermanos y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas.
