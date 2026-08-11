VTV: los conductores que no tienen que hacer la verificación en 2026
La VTV en CABA suma cambios: los 0 km tendrán más plazo para verificar y habrá exenciones para jubilados y personas con discapacidad.
Con los cambios introducidos en la normativa, se ampliaron los plazos para realizar la VTV en los vehículos nuevos y se mantuvieron los beneficios que permiten acceder al trámite de manera gratuita para determinados grupos. Estas modificaciones alcanzan a los conductores de CABA y buscan facilitar el cumplimiento de la Verificación Técnica Vehicular.
Qué autos no deben hacer la VTV en 2026
La actualización de la normativa de VTV en CABA modificó los tiempos de exención para los vehículos particulares nuevos. De esta manera, algunos autos 0 km y motos nuevas quedan fuera del cronograma obligatorio durante un período más extenso.
- Autos 0 km: los vehículos particulares recién patentados no deben realizar la Verificación Técnica Vehicular hasta cumplir cuatro años desde su patentamiento o llegar a los 60.000 kilómetros, lo que suceda primero. Antes de este cambio, la exención alcanzaba únicamente los primeros tres años.
- Motos 0 km: para las motocicletas nuevas, el período sin obligación de hacer la VTV es de un año contado desde la fecha de la primera compra.
- VTV cada dos años: existe además una condición que puede extender considerablemente la vigencia del trámite. Cuando el auto supera los cuatro años y debe realizar su primera VTV, si tiene menos de 80.000 kilómetros y menos de siete años de antigüedad, la oblea tiene una duración de 24 meses. En esos casos, la próxima revisión será dentro de dos años y no al año siguiente.
Quiénes están exentos de pagar el trámite
Si bien determinados vehículos deben cumplir con la VTV según su antigüedad, la normativa contempla casos en los que el trámite puede realizarse de manera gratuita. Para acceder al beneficio y pagar $0, es fundamental que el turno de la Verificación Técnica Vehicular figure a nombre de la persona que cumple con los requisitos.
- Jubilados y pensionados: quienes tengan más de 65 años y cobren el haber mínimo jubilatorio pueden acceder a la exención. El vehículo debe estar registrado a su nombre y no superar el valor mínimo de valuación fiscal fijado por AGIP para el impuesto de patentes.
- Personas con discapacidad: los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) también pueden obtener la gratuidad, tanto si utilizan un vehículo adaptado como si se trata de un auto convencional. El beneficio puede mantenerse cuando la unidad está registrada a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente.
- Vehículos municipales y de bomberos: los móviles pertenecientes a organismos municipales y los utilizados por los bomberos y servicios de emergencia quedan exceptuados del pago de la VTV.
Requisitos y documentación actualizada
Para realizar la VTV en CABA durante 2026, quienes concurran a una planta de verificación deberán presentar la documentación requerida, ya sea en formato físico o digital cuando esté permitido:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo.
- Cédula Verde o Cédula Azul, de acuerdo con la titularidad o autorización para conducir.
- Seguro obligatorio con el comprobante actualizado.
- Oblea de GNC, en caso de que el vehículo utilice este sistema.
- Título de propiedad, únicamente cuando se realiza la primera Verificación Técnica Vehicular.
Circular sin la VTV al día constituye una infracción grave en CABA y puede derivar en una multa. Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza cada seis meses tomando como referencia el precio de la nafta de mayor octanaje.
Conducir con la oblea de la VTV vencida puede generar multas de entre 100 y 400 UF. El monto depende de la situación: no es lo mismo tener la revisión técnica vencida que circular con un vehículo que nunca realizó el trámite obligatorio.
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