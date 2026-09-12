Asesinaron a un empresario y piloto de carreras en Puerto Iguazú: sospechan de su suegro de 82 años

La víctima tenía 48 años y era reconocido por su trayectoria en el Turismo Carretera (TC).

El principal sospechoso es el suegro de la víctima

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores pusieron el foco sobre el suegro de Wiebel Giampaoli, de 82 años, quien habría estado en el lugar al momento del enfrentamiento y es señalado como el principal sospechoso del homicidio.

Tras el ataque, el hombre habría abandonado el predio a bordo de una Toyota SW4. La Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo y, cerca de las 16.30, estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para avanzar formalmente con su detención en el marco de la causa.

Mientras tanto, efectivos de la Policía, personal de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron durante varias horas en la escena del crimen. Los peritos levantaron rastros y otros elementos que podrían ser determinantes para reconstruir la secuencia del ataque.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Quién era Alfredo Wiebel

Wiebel tenía 48 años y estaba vinculado desde hacía años al sector hotelero y gastronómico de Misiones. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial.

Su nombre también era conocido fuera de los negocios. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías del automovilismo, tanto en Misiones como a nivel nacional. Participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.