Asesinaron a un empresario y piloto de carreras en Puerto Iguazú: sospechan de su suegro de 82 años
Alfredo Wiebel tenía 48 años y era una figura conocida en el ámbito empresarial misionero. Los detalles.
El empresario y piloto Alfredo Wiebel Giampaoli murió este viernes tras recibir un disparo dentro de un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez. Por el crimen fue detenido su suegro, Ángel S., de 82 años.
El hecho ocurrió este viernes cerca de las 11:15 horas en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. Después de que se diera aviso a las autoridades de lo sucedido.
Cuando los efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales.
El médico policial que examinó el cuerpo constató que presentaba una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un arma calibre 9 milímetros. Debido a la gravedad de las lesiones, el empresario murió en el lugar.
Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde se realizará la autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y obtener más elementos que permitan avanzar con la investigación.
El principal sospechoso es el suegro de la víctima
A partir de las primeras actuaciones, los investigadores pusieron el foco sobre el suegro de Wiebel Giampaoli, de 82 años, quien habría estado en el lugar al momento del enfrentamiento y es señalado como el principal sospechoso del homicidio.
Tras el ataque, el hombre habría abandonado el predio a bordo de una Toyota SW4. La Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo y, cerca de las 16.30, estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.
Desde entonces permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para avanzar formalmente con su detención en el marco de la causa.
Mientras tanto, efectivos de la Policía, personal de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron durante varias horas en la escena del crimen. Los peritos levantaron rastros y otros elementos que podrían ser determinantes para reconstruir la secuencia del ataque.
Quién era Alfredo Wiebel
Wiebel tenía 48 años y estaba vinculado desde hacía años al sector hotelero y gastronómico de Misiones. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial.
Su nombre también era conocido fuera de los negocios. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías del automovilismo, tanto en Misiones como a nivel nacional. Participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.
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