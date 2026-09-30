Telefe levanta MasterChef Celebrity a menos de una semana de su estreno: qué pasó
El reality gastronómico sufrió una modificación inesperada en la programación de Telefe y este miércoles no tendrá una nueva emisión.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity tuvo su esperado regreso a la pantalla de Telefe el último lunes y rápidamente se instaló como una de las principales propuestas del canal. Sin embargo, a pocos días de su debut, el reality gastronómico tendrá un cambio inesperado en su programación.
Este miércoles 30 de septiembre, el ciclo conducido por Wanda Nara no saldrá al aire en su horario habitual. La decisión responde a una modificación puntual de la grilla de Telefe que alterará la programación del prime time.
La ausencia se produce apenas dos días después del estreno de la nueva temporada, que reunió nuevamente a distintas figuras del espectáculo para enfrentarse a los desafíos culinarios y buscar avanzar en la competencia.
Por qué no estará MasterChef Celebrity este miércoles
El motivo de la modificación está relacionado con la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Bolivia. El encuentro amistoso se disputa desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, como parte de la agenda correspondiente a la fecha FIFA.
De esta manera, Telefe decidió modificar su programación habitual para darle lugar al evento deportivo y MasterChef Celebrity no tendrá capítulo durante esta jornada.
La decisión no representa una baja definitiva del reality ni una suspensión de la temporada. Se trata de un cambio puntual motivado por la jornada deportiva, por lo que el programa continuará formando parte de la programación del canal en sus próximas emisiones.
La nueva edición de MasterChef Celebrity comenzó el lunes 28 de septiembre con una temporada que reúne a reconocidas figuras del espectáculo dispuestas a competir en la cocina y superar las distintas pruebas planteadas por el certamen.
El regreso del formato generó expectativa entre los seguidores del programa y marcó su vuelta al prime time de Telefe. El debut, además, tuvo un buen desempeño inicial en materia de audiencia, según los datos difundidos tras la primera emisión.
Por lo tanto, los seguidores del reality deberán esperar para volver a ver a los participantes en acción. La competencia retomará su emisión habitual una vez finalizada esta modificación puntual de la grilla.
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