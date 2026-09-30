Telefe levanta MasterChef Celebrity a menos de una semana de su estreno: qué pasó

Hoy la Scaloneta vuelve a ponerse en marcha



Argentina Bolivia | Hoy a las 20.30hs por Telefe con @giraltpablo y @jpvarsky #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/sM4A3c4Ilu — telefe (@telefe) September 30, 2026

La decisión no representa una baja definitiva del reality ni una suspensión de la temporada. Se trata de un cambio puntual motivado por la jornada deportiva, por lo que el programa continuará formando parte de la programación del canal en sus próximas emisiones.

La nueva edición de MasterChef Celebrity comenzó el lunes 28 de septiembre con una temporada que reúne a reconocidas figuras del espectáculo dispuestas a competir en la cocina y superar las distintas pruebas planteadas por el certamen.

El regreso del formato generó expectativa entre los seguidores del programa y marcó su vuelta al prime time de Telefe. El debut, además, tuvo un buen desempeño inicial en materia de audiencia, según los datos difundidos tras la primera emisión.

Por lo tanto, los seguidores del reality deberán esperar para volver a ver a los participantes en acción. La competencia retomará su emisión habitual una vez finalizada esta modificación puntual de la grilla.