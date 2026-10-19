El método japonés para tender la ropa y que se seque rápido cuando hay lluvias o está nublado
Conocé el famoso método japonés arcoíris para tender la ropa y lograr que se seque muy rápido en casa durante los típicos días donde está nublado o lluvioso.
El método japonés para tender la ropa se volvió furor para quienes buscan soluciones rápidas en el hogar. Esta antigua técnica permite optimizar el espacio y utilizar las corrientes de aire interiores para secar la vestimenta en tiempo récord, incluso cuando hay lluvias o está nublado y no hay sol directo.
De qué se trata el método japonés arcoíris
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Según el sitio especializado Maison Travaux, este método milenario consiste en colgar las prendas en perchas directamente sobre las varillas del tender. De esta manera, la ropa recién lavada queda mucho más holgada, facilitando la circulación de la corriente de aire y evitando la formación de arrugas profundas, lo que también facilita el planchado posterior.
La clave fundamental de esta técnica radica en cómo se ordenan y distribuyen las prendas a lo largo del tender:
- Prendas cortas: deben ubicarse siempre en la parte central.
- Prendas largas o voluminosas: van colocadas en los extremos.
- El objetivo: esta particular disposición en forma de "arcoíris" permite que el aire fluya sin obstáculos por el medio de la estructura, acelerando el proceso de secado general.
Si se cuenta con poco espacio en la vivienda, esta es una gran solución, ya que al apilar la indumentaria en perchas queda más lugar disponible en las varillas para colgar otras prendas.
Consejos extra para secar la ropa más rápido
Además del método japonés, existen otros trucos prácticos que pueden sacarte de un apuro en contextos climáticos difíciles. Cabe mencionar que esta técnica no aplica para todo tipo de indumentaria; por ejemplo, los suéteres lavados a mano deben colocarse sobre una toalla extendida a lo largo de las varillas para que no pierdan su tamaño.
Para lograr que tu vestimenta esté lista en menos tiempo, los expertos recomiendan:
- Mejorar la ventilación: abrir puertas y ventanas cercanas al tender para crear una corriente cruzada más intensa que elimine la humedad del ambiente que provoca la ropa recién lavada.
- Usar un ventilador: apuntar un electrodoméstico de este tipo hacia la ropa agiliza el trámite de forma uniforme, una técnica muy usada por los lavaderos profesionales.
- Separar por tipo y colgar bien: clasificar por tamaño y usar broches desde el lado más largo de la prenda acelera significativamente el proceso. Aprovechar la altura colgando la ropa de manera horizontal también garantiza un mejor secado superior.
- Cuidado con el calor: si se decide colocar el tender cerca de la calefacción, es vital mantener una distancia prudente para evitar cualquier deterioro o daño en los tejidos.
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