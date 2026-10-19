El método japonés para tender la ropa y que se seque rápido cuando hay lluvias o está nublado

Consejos extra para secar la ropa más rápido

Además del método japonés, existen otros trucos prácticos que pueden sacarte de un apuro en contextos climáticos difíciles. Cabe mencionar que esta técnica no aplica para todo tipo de indumentaria; por ejemplo, los suéteres lavados a mano deben colocarse sobre una toalla extendida a lo largo de las varillas para que no pierdan su tamaño.

Para lograr que tu vestimenta esté lista en menos tiempo, los expertos recomiendan: