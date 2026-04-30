Hasta cuándo podés comprar el álbum de figuritas del Mundial 2026 a solo $1
El furor por el álbum del Mundial 2026 ya comenzó en Argentina. Enterate hasta cuándo se consigue a solo $1 en apps y conocé los precios en los kioscos.
Oficialmente se desató la locura total por el álbum de figuritas del Mundial 2026 a nivel nacional. A partir de hoy, los fanáticos argentinos comenzaron a buscar desesperadamente las increíbles promociones que ofrecen las aplicaciones de delivery para conseguir el codiciado ejemplar a tan solo un peso y empezar su colección.
Cómo aprovechar el $1 en Rappi y PedidosYa
Las reconocidas aplicaciones Rappi y PedidosYa lanzaron ofertas imperdibles para obtener el ejemplar físico de manera casi gratuita durante la jornada de este jueves 30 de abril. Según detalló la cuenta especializada en X Loca por las ofertas, la promoción comenzó de manera anticipada a las 8 de la mañana.
En el caso de Rappi, el beneficio aplica llevando 10 paquetes de figuritas, mientras que en la plataforma de la competencia el límite está fijado en un máximo de 20 paquetes por persona. Quienes no llegaron a comprar a primera hora no deben desesperarse: se liberará un nuevo stock a partir de las 13 horas para que más usuarios puedan acceder al importante descuento antes de que se agote.
IMPORTANTE: Spreen compró 14 mil paquetes de figuritas y se convirtió en el primer argentino al que le salió la de Lionel Messi
Los precios oficiales y el valor en los kioscos
Para aquellos que prefieren la compra tradicional, la venta en todos los comercios adheridos de Argentina comenzó hoy a las 6 am y se extenderá oficialmente hasta el próximo 4 de mayo.
Lejos de las promociones virtuales de un peso, el precio sugerido al público en los kioscos es de $15.000 para el ejemplar de tapa blanda, mientras que cada sobre (que ahora trae siete unidades en lugar de cinco) tiene un costo de $2.000. Debido a que esta es la edición más extensa de la historia, los especialistas calculan que llenar la colección comprando exclusivamente sobres implicará una inversión base aproximada de $295.000, sin contabilizar el dinero extra necesario por las inevitables figuritas repetidas.
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