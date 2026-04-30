Hasta cuándo podés comprar el álbum de figuritas del Mundial 2026 a solo $1

Lejos de las promociones virtuales de un peso, el precio sugerido al público en los kioscos es de $15.000 para el ejemplar de tapa blanda, mientras que cada sobre (que ahora trae siete unidades en lugar de cinco) tiene un costo de $2.000. Debido a que esta es la edición más extensa de la historia, los especialistas calculan que llenar la colección comprando exclusivamente sobres implicará una inversión base aproximada de $295.000, sin contabilizar el dinero extra necesario por las inevitables figuritas repetidas.