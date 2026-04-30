El Gobierno recurrirá a la Corte Suprema para tratar de dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad

Aún así, el Gobierno mantiene su postura.

"Esto había comenzado con un reclamo colectivo en San Martín. Finalmente se le pide al Gobierno que cumpla con la ley, y ahora el Gobierno lo que hace es ir directamente a la Corte Suprema para pedir que se suspenda", informó la periodista Martina Garbarz en X.

martina garbarz tesoro planteo

La Procuración del Tesoro, señaló la periodista, "argumenta que su implementación costaría más que todo el presupuesto nacional y paralizaría funciones esenciales del Estado".

Por caso, en el texto consta que que "la sentencia recurrida genera una situación de gravedad institucional, dado que -al declarar abstracta la cuestión- ratifica declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento -tal como ordena el artículo 5 de la Ley N° 24.629-".

Según el Gobierno que lidera Javier Milei, la ley "produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, dada la extensión dada al proceso (colectivo con alcance nacional) y el impacto fiscal de la implementación de la Ley N° 27.793 en las condiciones actuales, que pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas".