Turismo en Brasil: el pintoresco pueblo poco conocido que enamora a los argentinos
Praia do Rosa sorprende al turismo argentino que busca tranquilidad en Brasil, con playas naturales, paisajes imponentes y un ambiente ideal para desconectar.
Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos durante todo el año, tanto para disfrutar de las vacaciones de verano como para hacer una escapada en invierno. Sin embargo, más allá de los lugares que concentran la mayor cantidad de visitantes, existen alternativas menos conocidas que ofrecen tranquilidad, naturaleza y paisajes únicos.
Entre esos rincones se encuentra Praia do Rosa, un destino que invita a alejarse del ritmo de los grandes centros turísticos. El lugar combina playas de arena clara, un mar abierto de aguas cristalinas, cerros cubiertos de vegetación y senderos rodeados de naturaleza que permiten acceder a vistas panorámicas del océano Atlántico.
Para quienes buscan una experiencia diferente de turismo en Brasil, Praia do Rosa también cuenta con una variada propuesta de posadas, cabañas y restaurantes. La oferta permite disfrutar de unos días de descanso en un entorno relajado, con la naturaleza como protagonista y lejos de las multitudes.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
Uno de los grandes atractivos de Praia do Rosa es, sin dudas, su costa. Sus extensas playas son perfectas tanto para quienes quieren relajarse sobre la arena como para los que prefieren actividades en el agua. El oleaje intenso y sostenido convirtió al lugar en uno de los puntos elegidos por surfistas de distintas partes de la región.
Pero la propuesta de turismo en Brasil no termina en la playa. Para recorrer el pueblo y conocer su esencia, una buena opción es caminar por las calles de tierra del centro, donde aparecen distintos locales y espacios dedicados a las artesanías y productos locales.
En el sector de Rosa Sul, uno de los lugares que suele aparecer entre las recomendaciones de viajeros argentinos es MARAMA, un parador frente al mar que combina una carta de tragos de autor y gastronomía. Su propuesta se ubica en un segmento de precios medio-alto, aunque no es indispensable consumir para utilizar y disfrutar de sus instalaciones junto a la costa.
Cuando llega la noche, Praia do Rosa cambia de ritmo y suma distintas alternativas para quienes buscan diversión. Uno de los espacios que gana popularidad entre los jóvenes es Quintal do Butiá, reconocido por su amplio sector al aire libre, una decoración de estilo rústico y fiestas con música y ritmos brasileños.
Para los argentinos que quieren sentirse un poco más cerca de casa, otro clásico es Pico da Tribo. El club suele organizar eventos con reggaetón y música urbana, y se convirtió en uno de los puntos habituales de encuentro para quienes eligen esta zona de Brasil durante sus vacaciones.
Dónde queda y cómo llegar a Praia do Rosa
Praia do Rosa está ubicada en el estado de Santa Catarina, Brasil, a unos 90 kilómetros al sur de Florianópolis. Desde la capital catarinense, se puede llegar en auto por la ruta BR-101 y luego tomar los accesos que conducen directamente al balneario.
Para los viajeros argentinos, una alternativa habitual es volar hasta Florianópolis y completar el trayecto por tierra, ya sea en auto, transfer o colectivo. El viaje permite atravesar distintos paisajes de la costa de Santa Catarina hasta llegar a este tranquilo destino de turismo en Brasil.
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