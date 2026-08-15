Turismo en Brasil: el pintoresco pueblo poco conocido que enamora a los argentinos

En el sector de Rosa Sul, uno de los lugares que suele aparecer entre las recomendaciones de viajeros argentinos es MARAMA, un parador frente al mar que combina una carta de tragos de autor y gastronomía. Su propuesta se ubica en un segmento de precios medio-alto, aunque no es indispensable consumir para utilizar y disfrutar de sus instalaciones junto a la costa.

Cuando llega la noche, Praia do Rosa cambia de ritmo y suma distintas alternativas para quienes buscan diversión. Uno de los espacios que gana popularidad entre los jóvenes es Quintal do Butiá, reconocido por su amplio sector al aire libre, una decoración de estilo rústico y fiestas con música y ritmos brasileños.

Para los argentinos que quieren sentirse un poco más cerca de casa, otro clásico es Pico da Tribo. El club suele organizar eventos con reggaetón y música urbana, y se convirtió en uno de los puntos habituales de encuentro para quienes eligen esta zona de Brasil durante sus vacaciones.

Dónde queda y cómo llegar a Praia do Rosa

Praia do Rosa está ubicada en el estado de Santa Catarina, Brasil, a unos 90 kilómetros al sur de Florianópolis. Desde la capital catarinense, se puede llegar en auto por la ruta BR-101 y luego tomar los accesos que conducen directamente al balneario.

Para los viajeros argentinos, una alternativa habitual es volar hasta Florianópolis y completar el trayecto por tierra, ya sea en auto, transfer o colectivo. El viaje permite atravesar distintos paisajes de la costa de Santa Catarina hasta llegar a este tranquilo destino de turismo en Brasil.