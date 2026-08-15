Trágico siniestro vial en Mar del Plata: una camioneta atropelló a seis personas y destruyó un almacén

Todo comenzó con una colisión entre dos automóviles conducidos por jóvenes de 21 años. Según las primeras investigaciones, un Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la RAV4, lo que desencadenó una secuencia aún más peligrosa: la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda donde varias personas permanecían en ese momento. Las cámaras de seguridad del propio comercio registraron la violencia del impacto y el instante exacto en que el vehículo embistió a los peatones.